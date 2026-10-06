Macnica Solutions는 반도체 분야에서 시작해 미래 지향적인 기술 솔루션 파트너로 발전했으며, 최첨단 제품과 서비스를 제공함으로써 선도 기업들이 미래에도 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다. 지금은 반도체뿐 아니라 신기술과 함께 최상급의 전자 기기 및 네트워크 장비를 제공합니다. 소비자 요구사항에 맞는 보안 및 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하며 사업을 확장할 시기가 되었을 때 Macnica Solutions는 Akamai와 파트너십을 맺게 되었습니다.
"Akamai를 제외하고는 전 세계 어느 기업도 이처럼 안정적인 기술을 배포한 곳은 없습니다. 이를 통해 일본 기업들이 전 세계로 확장할 수 있도록 지원할 수 있습니다."— 요시히데 하타케야마(Yoshihide Hatakeyama) Macnica Solutions 사장 겸 CEO
최첨단 기술 제공
공격 표면 확장에 대응
최첨단 네트워크 장비 및 소프트웨어를 제공하는 원스톱 솔루션 공급업체인 Macnica Solutions는 많은 일본 기업에 사이버 보안 서비스 및 클라우드 인프라를 제공하고 있습니다. 사장 겸 CEO인 요시히데 하타케야마(Yoshihide Hatakeyama)는 "우리는 전 세계적으로 확장하고 있는 일본 기업들과 협력하고 있으며, 국내 및 국제적으로 클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안 수요를 충족시킬 수 있는 파트너가 필요했습니다."라고 말합니다.
파트너십을 통한 강점 구축
Macnica Solutions는 서비스 품질을 높이기 위해 Akamai Guardicore Segmentation과 Akamai API Security를 자사 솔루션 포트폴리오에 통합하기로 결정했습니다. Macnica Solutions는 이러한 솔루션을 사용해 관리형 서비스를 개발하고 고객의 문제를 해결하기 위한 클라우드 컴퓨팅 사업을 시작할 계획입니다.
하타케야마는 "심층적인 보안 지식 및 경험을 Akamai의 광범위한 포트폴리오와 결합해 최고 수준의 솔루션을 제공하고 있습니다."라고 말했습니다. "이를 통해 고객 환경 맞춤형 보안 및 클라우드 통합 기능을 제공할 수 있습니다."
하타케야마는 Akamai가 Macnica Solutions 고객의 수요를 충족할 수 있는 독보적인 역량을 갖추고 있다고 강조했습니다. "Akamai는 전 세계적으로 확장하는 일본 기업을 지원하는 유일한 공급업체입니다. 방대한 인프라와 전문성을 활용함으로써 우리는 제품의 보안과 안정성을 크게 개선하고 있습니다."
API 공격 방어
API는 거의 모든 산업의 중추이며 사이버 공격의 주요 대상입니다. Akamai 데이터에 따르면 매년 API 공격은 109% 급증하고 있습니다.
하타케야마는 이 문제에 주목했습니다. “API는 모든 곳에 있지만, API로 인해 발생하는 실제 리스크는 종종 과소 평가됩니다. 이러한 위협을 인지하고 신속하게 대응하지 않으면, 인터넷과 디지털 사회의 미래는 심각한 영향을 받을 수 있습니다.”
Macnica Solutions는 Akamai API Security를 통해 비즈니스를 보호하기 위한 보다 강력한 솔루션을 제공함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다. "클라이언트의 요구사항에 맞춘 보안 모니터링 및 통합 서비스를 제공해 고객이 Akamai API Security와 같은 툴을 완벽하게 활용할 수 있도록 합니다."
마이크로세그멘테이션을 통한 공격 표면 최소화
네트워크 및 애플리케이션 세그멘테이션에 접근하는 기존의 방식은 네트워크 기반 제어에 의존하는데, 이는 관리가 어렵고 종종 매우 광범위한 경우가 많습니다. 마이크로세그멘테이션의 등장으로 보안이 기본 인프라와 분리되어 필요한 곳에 보호와 가시성을 훨씬 더 쉽게 확장할 수 있게 되었습니다. Akamai Guardicore Segmentation은 컨테이너와 기타 최신 배포 방식으로 인해 기존의 경계 보안을 무용지물로 만드는 오늘날의 클라우드 중심 세계에서 필요한 정밀함을 제공합니다.
하타케야마는 "XDR 솔루션은 훌륭하지만 탐지와 대응만으로는 모든 위협을 차단할 수 없습니다."라고 설명했습니다. "마이크로세그멘테이션은 안전 구역을 세분화하고 정의해 처음부터 안전한 환경을 보장합니다."
경험 강화
Macnica Solutions는 Akamai의 최적화되고 신뢰할 수 있는 글로벌 클라우드 인프라와 안전한 클라우드 솔루션을 활용해 일본 기업들이 전 세계로 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. Macnica Solutions는 Akamai의 최첨단 클라우드 기술을 더욱 많이 통합해 혁신적인 솔루션으로 한계를 뛰어넘을 계획입니다. 하타케야마는 "우리의 목표는 사용자가 Akamai Cloud의 고유한 기능을 최대한 활용해 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 환경을 구축하는 것입니다."라고 결론지었습니다.
Macnica Solutions 소개
Macnica Solutions는 사이버 보안에 중점을 두고 최신 기술을 종합적으로 관리하는 서비스 및 솔루션 회사입니다. 전 세계 20개 국가 및 지역에서 비즈니스를 운영하고 있고, 50년 이상의 기술 전문성과 글로벌 네트워크를 바탕으로 AI, IoT, 자율 주행을 포함한 최첨단 기술을 발굴, 제안, 구축합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.