Macnica Solutions는 서비스 품질을 높이기 위해 Akamai Guardicore Segmentation과 Akamai API Security를 자사 솔루션 포트폴리오에 통합하기로 결정했습니다. Macnica Solutions는 이러한 솔루션을 사용해 관리형 서비스를 개발하고 고객의 문제를 해결하기 위한 클라우드 컴퓨팅 사업을 시작할 계획입니다.

하타케야마는 "심층적인 보안 지식 및 경험을 Akamai의 광범위한 포트폴리오와 결합해 최고 수준의 솔루션을 제공하고 있습니다."라고 말했습니다. "이를 통해 고객 환경 맞춤형 보안 및 클라우드 통합 기능을 제공할 수 있습니다."

하타케야마는 Akamai가 Macnica Solutions 고객의 수요를 충족할 수 있는 독보적인 역량을 갖추고 있다고 강조했습니다. "Akamai는 전 세계적으로 확장하는 일본 기업을 지원하는 유일한 공급업체입니다. 방대한 인프라와 전문성을 활용함으로써 우리는 제품의 보안과 안정성을 크게 개선하고 있습니다."