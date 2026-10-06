Zur Optimierung seines Angebots hat sich Macnica Solutions für die Integration von Akamai Guardicore Segmentation und Akamai API Security in sein Lösungsportfolio entschieden. Macnica Solutions plant, diese Lösungen für die Entwicklung von Managed Services und die Einführung einer Cloud-Computing-Sparte zu nutzen, die Kunden bei ihren spezifischen Herausforderungen unterstützen soll.

„Wir kombinieren das umfangreiche Portfolio von Akamai mit unserer umfassenden Sicherheitsexpertise und unserer Erfahrung, um erstklassige Lösungen bereitzustellen“, so Hatakeyama. „So stärken wir unsere Fähigkeit, auf die Umgebungen unserer Kunden zugeschnittene Sicherheits- und Cloudintegrationsfunktionen anzubieten.“

Hatakeyama betont, dass Akamai wie niemand sonst in der Lage ist, auf die Bedürfnisse der Kunden von Macnica Solutions einzugehen. „Akamai ist der einzige Anbieter, der japanische Unternehmen bei ihrer weltweiten Expansion unterstützen kann. Durch die Nutzung der umfangreichen Infrastruktur und des Know-hows von Akamai erhöhen wir die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Angebote erheblich.“