Tras introducirse en el mercado de los semiconductores, Macnica Solutions ha evolucionado hasta convertirse en un partner de soluciones tecnológicas con visión de futuro que ofrece productos y servicios de vanguardia que ayudan a las empresas líderes a prepararse para el futuro. Además de los semiconductores, ahora ofrece dispositivos electrónicos y equipos de red de primer nivel, junto con lo último en tecnología emergente. Cuando llegó el momento de expandirse proporcionando servicios de seguridad y cloud computing adaptados a las demandas de los clientes, Macnica Solutions se asoció con Akamai.
"Ninguna otra empresa aparte de Akamai cuenta con una tecnología tan altamente confiable desplegada a nivel global. Con ella, podemos apoyar a las empresas japonesas en su expansión por todo el mundo."Yoshihide Hatakeyama, presidente y director ejecutivo de Macnica Solutions
Una tecnología de vanguardia
Soluciones para una creciente superficie de ataque
Como proveedor de soluciones integrales que ofrece equipos y software de red de vanguardia, Macnica Solutions proporciona servicios de ciberseguridad e infraestructura de nube a muchas empresas japonesas. "Trabajamos con empresas japonesas que se están expandiendo mundialmente, y necesitábamos un partner que pudiera satisfacer sus necesidades de cloud computing y ciberseguridad, tanto a nivel local como internacional", explica el presidente y director ejecutivo Yoshihide Hatakeyama.
La unión hace la fuerza
Para mejorar sus ofertas, Macnica Solutions decidió integrar Akamai Guardicore Segmentation y Akamai API Security en su cartera de soluciones. Macnica Solutions tiene planeado utilizar estas soluciones para desarrollar servicios gestionados y lanzar un negocio de cloud computing destinado a resolver los desafíos de los clientes.
"Estamos combinando la amplia cartera de Akamai con nuestro gran conocimiento y experiencia en seguridad para ofrecer soluciones de primer nivel", afirma Hatakeyama. "De esta manera reforzaremos nuestra capacidad para proporcionar seguridad e integración en la nube a la medida de los entornos de nuestros clientes".
Hatakeyama hizo hincapié en que Akamai cuenta con recursos únicos para satisfacer las necesidades de los clientes de Macnica Solutions. "Akamai es el único proveedor capaz de respaldar la expansión global de las empresas japonesas. Al aprovechar su amplia infraestructura y experiencia, estamos aumentando significativamente la seguridad y fiabilidad de nuestras ofertas".
Protección contra los ataques a las API
Las API son la columna vertebral de casi todos los sectores y uno de los objetivos principales de los ciberataques. Los datos de Akamai revelan un asombroso aumento del 109 % en los ataques a las API año tras año.
Hatakeyama destacó el problema: "Las API están en todas partes, pero los verdaderos riesgos que plantean a menudo se subestiman. Si no actuamos con rapidez para exponer y eliminar estas amenazas, podrían obstaculizar seriamente el futuro de Internet y de la sociedad digital".
Con Akamai API Security, Macnica Solutions está mejorando su estrategia con el fin de ofrecer soluciones más sólidas para proteger a las empresas. "Ofrecemos servicios de supervisión e integración de la seguridad adaptados a las necesidades de nuestros clientes para garantizar que puedan aprovechar al máximo herramientas como Akamai API Security".
Reducción de la superficie de ataque con microsegmentación
Cuando se trata de la segmentación de la red y las aplicaciones, los métodos tradicionales se basan en controles de red que son difíciles de gestionar y, a menudo, demasiado amplios. Aquí es donde entra en juego la microsegmentación, que representa un punto de inflexión que desvincula la seguridad de la infraestructura subyacente, facilitando así la ampliación de la protección y la visibilidad a aquellas áreas donde más se necesitan. Akamai Guardicore Segmentation añade un nivel de precisión fundamental en el mundo actual centrado en la nube, en el que los contenedores y otras implementaciones modernas dejan obsoleta la seguridad perimetral tradicional.
"Las soluciones XDR son excelentes, pero la detección y la respuesta por sí solas no pueden bloquear todas las amenazas", explica Hatakeyama. "La microsegmentación destaca en eficacia al acotar y definir zonas seguras para garantizar la protección del entorno desde el principio".
Mejora de las experiencias
Macnica Solutions aprovecha la infraestructura en la nube optimizada, fiable y global de Akamai, y sus soluciones en la nube seguras para ayudar a las empresas japonesas a ampliar su presencia en todo el mundo. A medida que integra más tecnología de la nube al Edge de Akamai, Macnica Solutions tiene previsto ampliar su oferta con soluciones innovadoras. "Nuestro objetivo es crear entornos en los que los usuarios puedan aprovechar al máximo el potencial exclusivo de Akamai Cloud para mejorar sus experiencias", concluye Hatakeyama.
Acerca de Macnica Solutions
Macnica Solutions es una empresa de servicios y soluciones que gestiona las tecnologías más recientes de forma exhaustiva con un enfoque en la ciberseguridad. Con presencia en 20 países y regiones de todo el mundo, aprovechamos la experiencia tecnológica y la red global desarrollada durante más de 50 años para descubrir, proponer e implementar tecnologías de vanguardia, como la IA, el internet de las cosas (IoT) y la conducción autónoma.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.