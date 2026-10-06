Para mejorar sus ofertas, Macnica Solutions decidió integrar Akamai Guardicore Segmentation y Akamai API Security en su cartera de soluciones. Macnica Solutions tiene planeado utilizar estas soluciones para desarrollar servicios gestionados y lanzar un negocio de cloud computing destinado a resolver los desafíos de los clientes.

"Estamos combinando la amplia cartera de Akamai con nuestro gran conocimiento y experiencia en seguridad para ofrecer soluciones de primer nivel", afirma Hatakeyama. "De esta manera reforzaremos nuestra capacidad para proporcionar seguridad e integración en la nube a la medida de los entornos de nuestros clientes".

Hatakeyama hizo hincapié en que Akamai cuenta con recursos únicos para satisfacer las necesidades de los clientes de Macnica Solutions. "Akamai es el único proveedor capaz de respaldar la expansión global de las empresas japonesas. Al aprovechar su amplia infraestructura y experiencia, estamos aumentando significativamente la seguridad y fiabilidad de nuestras ofertas".