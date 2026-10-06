Depois de começar com semicondutores, a Macnica Solutions evoluiu para um parceiro de soluções tecnológicas com visão de futuro, fornecendo produtos e serviços de ponta que ajudam as empresas líderes a se prepararem para o futuro. Além dos semicondutores, ela agora oferece dispositivos eletrônicos e equipamentos de rede de primeira linha, juntamente com o que há de mais recente em tecnologia emergente. Diante da necessidade de expandir e oferecer serviços de segurança e computação em nuvem adaptados para atender às demandas dos clientes, a Macnica Solutions firmou uma parceria com a Akamai.
“Somente a Akamai tem uma tecnologia com um nível tão alto de confiabilidade implantada globalmente. Com ela, podemos dar suporte a empresas japonesas à medida que elas se expandem pelo mundo.”— Yoshihide Hatakeyama, presidente e CEO, Macnica Solutions
Fornecimento de tecnologia de ponta
Gerenciamento de uma superfície de ataque em crescimento
Como um provedor de soluções completo que oferece equipamentos e software de rede de ponta, a Macnica Solutions fornece serviços de cibersegurança e infraestrutura em nuvem a várias empresas japonesas. Conforme explicação do Presidente e CEO Yoshihide Hatakeyama: "Trabalhamos com empresas japonesas que se expandiram globalmente e precisavam de um parceiro que pudesse atender às suas necessidades de computação em nuvem e cibersegurança, em termos locais e internacionais".
Potencialização dos pontos fortes por meio de parceria
Para diferenciar suas ofertas, a Macnica Solutions optou por integrar a Akamai Guardicore Segmentation e o Akamai API Security em seu portfólio de soluções. A Macnica Solutions planeja usar essas soluções para desenvolver serviços gerenciados e lançar um negócio de computação em nuvem voltado para a solução dos desafios dos clientes.
"Estamos integrando o extenso portfólio da Akamai ao nosso vasto conhecimento e à nossa experiência em segurança para oferecer soluções de primeira linha", disse Hatakeyama. "Isso nos permitirá reforçar nossa capacidade de oferecer soluções personalizadas de segurança e integração de nuvem, perfeitamente adaptadas aos ambientes de nossos clientes."
Hatakeyama enfatizou que a Akamai está notavelmente equipada para atender às necessidades dos clientes da Macnica Solutions. "A Akamai é a única fornecedora que pode dar suporte à expansão global das empresas japonesas. Ao explorar sua vasta infraestrutura e experiência, aumentamos significativamente a segurança e confiabilidade de nossas ofertas."
Proteção contra ataques a APIs
As APIs são a espinha dorsal de quase todos os setores e um dos principais alvos de ataques cibernéticos. Os dados da Akamai revelam um impressionante aumento de 109% nos ataques às APIs por ano.
Hatakeyama destacou o problema: "As APIs estão em todos os lugares, mas os verdadeiros riscos que elas representam são muitas vezes subestimados. Se não agirmos rapidamente para expor e eliminar essas ameaças, elas poderão prejudicar seriamente o futuro da Internet e da sociedade digital."
Com o Akamai API Security, a Macnica Solutions intensifica suas ações ao oferecer soluções mais robustas para proteção das empresas. "Fornecemos serviços de monitoramento de segurança e integração, adaptados às necessidades de nossos clientes, garantindo a eles o aproveitamento total de ferramentas como a Akamai API Security."
Minimização de superfícies de ataque com microssegmentação
Quando se trata de segmentação de rede e aplicativos, os métodos tradicionais dependem de controles baseados em rede, que são difíceis de gerenciar e geralmente muito amplos. Inove com a microssegmentação: uma mudança radical que desvincula a segurança da infraestrutura de base e facilita a ampliação da proteção e da visibilidade para onde são mais necessárias. A Akamai Guardicore Segmentation acrescenta um nível de precisão essencial no atual ambiente empresarial baseado predominantemente na nuvem, em que contêineres e outras implantações modernas tornam a segurança de perímetro tradicional obsoleta.
"As soluções XDR são excelentes, mas apenas a detecção e a resposta não podem bloquear todas as ameaças", explicou Hatakeyama. "A microssegmentação se destaca ao estreitar e definir zonas protegidas, garantindo um ambiente seguro desde o início."
Experiências mais aprimoradas
Ao aproveitar a infraestrutura de nuvem global otimizada e confiável da Akamai e as soluções de nuvem seguras, a Macnica Solutions está preparada para ajudar as empresas japonesas a se expandirem mundialmente. À medida que aumenta sua integração com a tecnologia de edge em nuvem da Akamai, a Macnica Solutions planeja ultrapassar os limites com soluções inovadoras. "Nosso objetivo é criar ambientes em que os usuários possam aproveitar totalmente o poder exclusivo da solução Akamai Cloud para aprimorar suas experiências", concluiu Hatakeyama.
Sobre a Macnica Solutions
A Macnica Solutions é uma empresa de serviços e soluções que gerencia as tecnologias mais recentes de forma abrangente, com foco em cibersegurança. Operando em 92 países e regiões em todo o mundo, aproveitamos a experiência tecnológica e a rede global desenvolvida ao longo de mais de 50 anos para descobrir, propor e implementar tecnologias inovadoras, incluindo IA, IoT e direção autônoma.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.