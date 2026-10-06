Para diferenciar suas ofertas, a Macnica Solutions optou por integrar a Akamai Guardicore Segmentation e o Akamai API Security em seu portfólio de soluções. A Macnica Solutions planeja usar essas soluções para desenvolver serviços gerenciados e lançar um negócio de computação em nuvem voltado para a solução dos desafios dos clientes.

"Estamos integrando o extenso portfólio da Akamai ao nosso vasto conhecimento e à nossa experiência em segurança para oferecer soluções de primeira linha", disse Hatakeyama. "Isso nos permitirá reforçar nossa capacidade de oferecer soluções personalizadas de segurança e integração de nuvem, perfeitamente adaptadas aos ambientes de nossos clientes."

Hatakeyama enfatizou que a Akamai está notavelmente equipada para atender às necessidades dos clientes da Macnica Solutions. "A Akamai é a única fornecedora que pode dar suporte à expansão global das empresas japonesas. Ao explorar sua vasta infraestrutura e experiência, aumentamos significativamente a segurança e confiabilidade de nossas ofertas."