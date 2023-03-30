Melhoria da experiência dos jogadores com microsserviços de baixa latência

Com as expectativas de resposta do jogo em tempo real em alta, os desenvolvedores precisam aproveitar todas as oportunidades para melhorar a experiência do jogador. Uma área que tem recebido mais atenção é o uso de arquiteturas distribuídas de baixa latência para melhorar vários aspectos do jogo. Esses serviços incluem combinações de jogadores, tabelas de classificação, bate-papo ao vivo, vídeo ao vivo e muito mais.

Embora esses serviços sejam promissores, um dos obstáculos para o sucesso é o fato de que os recursos de computação necessários costumam não estar localizados geograficamente de forma ideal a fim de proporcionar uma verdadeira experiência de baixa latência.