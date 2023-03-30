Melhoria da experiência dos jogadores com microsserviços de baixa latência
Com as expectativas de resposta do jogo em tempo real em alta, os desenvolvedores precisam aproveitar todas as oportunidades para melhorar a experiência do jogador. Uma área que tem recebido mais atenção é o uso de arquiteturas distribuídas de baixa latência para melhorar vários aspectos do jogo. Esses serviços incluem combinações de jogadores, tabelas de classificação, bate-papo ao vivo, vídeo ao vivo e muito mais.
Embora esses serviços sejam promissores, um dos obstáculos para o sucesso é o fato de que os recursos de computação necessários costumam não estar localizados geograficamente de forma ideal a fim de proporcionar uma verdadeira experiência de baixa latência.
Oferecimento de uma experiência perfeita de jogo
Nossos serviços de computação em nuvem, executados na Akamai Cloud, fornecem aos desenvolvedores a plataforma e os serviços para aprimorar a experiência de jogos. Nossa plataforma na nuvem amplamente distribuída está bem posicionada para oferecer microsserviços de baixa latência que são essenciais para uma experiência de jogo perfeita.
E como nossos serviços de computação em nuvem aproveitam as ferramentas de código-fonte aberto, os desenvolvedores podem criar, fornecer e gerenciar os microsserviços de forma rápida e eficiente. Com as ferramentas de código-fonte aberto, não há necessidade de aprender as habilidades proprietárias, e os desenvolvedores podem aumentar a capacidade de forma rápida e fácil, conforme necessário, garantindo que os jogadores tenham acesso aos recursos de que precisam para desfrutar de uma experiência de jogo ágil e em tempo real.
Eliminação da incerteza sobre os preços
Mas e quanto aos custos de criação, implantação e gerenciamento de diversos serviços distribuídos? Infelizmente, os desenvolvedores de jogos se acostumaram a um alto nível de incerteza sobre os preços de seus provedores de nuvem. Isso pode ser especialmente problemático para desenvolvedores de jogos menores que podem não ter os recursos para gerenciar custos imprevisíveis e aumentos nas contas.
Com preços transparentes e taxas de saída mais baixas, os serviços de computação em nuvem da Akamai podem oferecer um alívio financeiro significativo quando for necessário aumentar o uso, juntamente com custos mais previsíveis e gerenciáveis de forma geral. Além disso, com as ferramentas fáceis de usar e amigáveis ao desenvolvedor e o suporte premiado fornecido com a Akamai, e provável que você também veja benefícios significativos de custo ao contratar e treinar a equipe de desenvolvimento.
Proteção da experiência do jogador
A segurança também é uma prioridade para os desenvolvedores de jogos, pois hackers e outros agentes de ameaça podem comprometer a integridade da experiência de jogo por meio de microsserviços. Nossos serviços de computação em nuvem são executados na Akamai Cloud, que oferece soluções de segurança abrangentes para proteção contra ataques DDoS, apropriação indevida de contas, malware e outras ameaças à segurança.
A Akamai foi reconhecida como Líder no Gartner® 2022 Magic QuadrantTM para proteção de aplicações web e APIs na nuvem.
Fornecimento de ferramentas para experiências inovadoras de jogo
Os desenvolvedores de jogos precisam inovar para se diferenciarem em um mercado cada vez mais competitivo, que inclui console, PCs, dispositivos móveis, realidade virtual e muito mais. Essa inovação certamente inclui a entrega de microsserviços de baixa latência, como combinações de jogadores, tabelas de classificação e bate-papo e vídeo ao vivo.
Os serviços de computação em nuvem da Akamai fornecem aos desenvolvedores um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para proporcionar uma experiência de jogo envolvente, de alta disponibilidade e de baixa latência. Aliados à transparência de preços, taxas de saída reduzidase soluções de segurança robustas, esses serviços representam a escolha ideal para desenvolvedores de jogos de qualquer porte.
Saiba mais
Leia sobre a estreia da Akamai Cloude saiba mais sobre os serviços de computação em nuvem da Akamai em execução na Akamai Cloud.