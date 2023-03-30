Miglioramento delle experience dei giocatori con microservizi a bassa latenza

Pavel Despot ha oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti e applicazioni ad alta affidabilità per imprese e gestori di rete. È titolare di due brevetti statunitensi di tecnologia di localizzazione di reti mobili e ha lavorato presso i comitati per la definizione degli standard di CDMA Developer's Group (CDG), Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) e Interactive Advertising Bureau (IAB). In Akamai, Pavel collabora con i team di prodotto dei clienti per migliorare le performance e la sicurezza delle loro offerte XaaS. Il suo lavoro è incentrato sulla modernizzazione delle app e sullo sviluppo dell'affidabilità dei siti; contribuisce spesso ai blog e agli eventi Akamai.