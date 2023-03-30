X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Miglioramento delle experience dei giocatori con microservizi a bassa latenza

Pavel Despot

scritto da

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

scritto da

Pavel Despot

Pavel Despot ha oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti e applicazioni ad alta affidabilità per imprese e gestori di rete. È titolare di due brevetti statunitensi di tecnologia di localizzazione di reti mobili e ha lavorato presso i comitati per la definizione degli standard di CDMA Developer's Group (CDG), Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) e Interactive Advertising Bureau (IAB). In Akamai, Pavel collabora con i team di prodotto dei clienti per migliorare le performance e la sicurezza delle loro offerte XaaS. Il suo lavoro è incentrato sulla modernizzazione delle app e sullo sviluppo dell'affidabilità dei siti; contribuisce spesso ai blog e agli eventi Akamai.

La nostra piattaforma cloud distribuita su larga scala si trova in una posizione privilegiata per offrire microservizi a bassa latenza, che risultano fondamentali per garantire un'eccellente experience di gioco.

Considerando le elevate aspettative dei giocatori riguardo alle risposte in tempo reale, gli sviluppatori devono sfruttare ogni opportunità per migliorare le experience di gioco. Un'area che richiede una maggiore attenzione riguarda l'utilizzo di architetture distribuite a bassa latenza per ottimizzare i diversi aspetti dei giochi. Tali servizi includono l'abbinamento dei giocatori, le classifiche di gioco, le chat live, i video in diretta e molto altro. 

Anche se questi servizi sono promettenti, uno dei fattori che ne impediscono il successo consiste nel fatto di richiedere risorse di elaborazione spesso non posizionate idealmente da un punto di vista geografico per offrire reali experience di gioco a bassa latenza.  

Offrire eccellenti experience di gioco

I nostri servizi di cloud computing, eseguiti sull'Akamai Cloud, forniscono agli sviluppatori una piattaforma e i servizi necessari per migliorare l'experience di gioco. La nostra piattaforma cloud distribuita su larga scala si trova in una posizione privilegiata per offrire microservizi a bassa latenza, che risultano fondamentali per garantire un'eccellente experience di gioco.

Inoltre, poiché i nostri servizi di cloud computing sfruttano strumenti open source, gli sviluppatori possono realizzare, fornire e gestire microservizi in modo rapido ed efficiente. Con gli strumenti open source, non sono richieste competenze specifiche e gli sviluppatori possono aumentare la capacità in modo rapido e semplice in base alle esigenze per garantire ai giocatori l'accesso alle risorse necessarie per mantenere experience di gioco reattive in tempo reale.

Eliminare l'incertezza dei prezzi

Ma cosa dire dei costi correlati con la creazione, la distribuzione e la gestione di più servizi distribuiti?  Purtroppo, gli sviluppatori di giochi si sono abituati ad un alto livello di incertezza riguardo ai costi imposti dai propri fornitori di servizi cloud. Questo aspetto risulta particolarmente problematico per gli sviluppatori di giochi più piccoli che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per gestire costi imprevedibili e spese molto elevate. 

Offrendo la massima trasparenza dei prezzi e costi in uscita ridotti, i servizi di cloud computing di Akamai possono abbassare notevolmente le spese, mantenendo i costi complessivi più prevedibili e gestibili. Inoltre, con gli strumenti semplici e intuitivi per gli sviluppatori e con i pluripremiati servizi di assistenza forniti da Akamai, potrete anche notare i vantaggi economici derivanti dall'assunzione e dalla formazione di sviluppatori.  

Proteggere l'experience dei giocatori

Anche la sicurezza è una delle principali priorità per gli sviluppatori di giochi poiché gli hacker e altri criminali possono compromettere l'integrità dell'experience di gioco tramite i microservizi. I nostri servizi di cloud computing vengono eseguiti sull'Akamai Cloud, che offre soluzioni complete per la sicurezza in grado di proteggere dagli attacchi DDoS, dai tentativi di controllo degli account, dai malware e da altre minacce per la sicurezza. 

In effetti, Akamai è stata riconosciuta azienda leader nel rapporto Gartner® 2022 Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection.

Fornire gli strumenti necessari per garantire experience di gioco innovative

Gli sviluppatori di giochi devono innovarsi per differenziarsi in un mercato altamente competitivo, che include, console, PC, dispositivi mobili, realtà virtuale e molto altro, e questa innovazione comprende certamente la capacità di fornire microservizi a bassa latenza, come l'abbinamento dei giocatori, le classifiche di gioco, le chat live e i video in diretta. 

I servizi di cloud computing di Akamai forniscono agli sviluppatori una serie di strumenti e servizi completi per garantire un'experience di gioco coinvolgente, ad alta disponibilità e bassa latenza. Offrendo la massima trasparenza dei prezzi, costi in uscita ridotti e soluzioni per la sicurezza complete, rappresentano l'approccio ideale per gli sviluppatori di giochi di ogni dimensione. 

Ulteriori informazioni

Scoprite ulteriori informazioni sul debutto dell'Akamai Cloud e sui servizi di cloud computing eseguiti sull'Akamai Cloud.

Domande?

Parlate con un esperto
Pavel Despot

scritto da

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

scritto da

Pavel Despot

Pavel Despot ha oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti e applicazioni ad alta affidabilità per imprese e gestori di rete. È titolare di due brevetti statunitensi di tecnologia di localizzazione di reti mobili e ha lavorato presso i comitati per la definizione degli standard di CDMA Developer's Group (CDG), Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) e Interactive Advertising Bureau (IAB). In Akamai, Pavel collabora con i team di prodotto dei clienti per migliorare le performance e la sicurezza delle loro offerte XaaS. Il suo lavoro è incentrato sulla modernizzazione delle app e sullo sviluppo dell'affidabilità dei siti; contribuisce spesso ai blog e agli eventi Akamai.

Post del blog correlati

Insieme, Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming.
Insieme, Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming.
Cloud

Akamai e Bitmovin: rivoluzionare lo streaming video live e on-demand

August 13, 2025
Scoprite come la partnership tra Akamai e Bitmovin riduce i costi, migliora le performance e fornisce experience video personalizzate ai provider di contenuti.
di Adam Massaro
Maggiori dettagli
Un'efficace migrazione nel cloud deve produrre un'infrastruttura IT scalabile, resiliente e sicura.
Un'efficace migrazione nel cloud deve produrre un'infrastruttura IT scalabile, resiliente e sicura.
Cloud

Strategia di migrazione nel cloud: il sistema e i vantaggi passo dopo passo

April 11, 2025
Individuate la strategia di migrazione nel cloud più appropriate alle vostre esigenze aziendali. Scoprite i diversi approcci e vantaggi offerti dalla migrazione nel cloud.
di Pavel Despot
Maggiori dettagli
TrafficPeak ci fornisce visibilità in tempo reale sui dati dei nostri clienti consentendoci di utilizzarli per bilanciare il traffico nelle varie aree geografiche.
TrafficPeak ci fornisce visibilità in tempo reale sui dati dei nostri clienti consentendoci di utilizzarli per bilanciare il traffico nelle varie aree geografiche.
Cloud

In che modo TrafficPeak ha contribuito a offrire un'experience di livello superiore nella visione degli eventi calcistici

June 28, 2024
Leggete come TrafficPeak di Akamai fornisce visibilità in tempo reale sui dati dei clienti consentendo di superare le aspettative degli spettatori con un'experience fluida e affidabile.
di Nathan Hoffmann
Maggiori dettagli