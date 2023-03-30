Miglioramento delle experience dei giocatori con microservizi a bassa latenza
Considerando le elevate aspettative dei giocatori riguardo alle risposte in tempo reale, gli sviluppatori devono sfruttare ogni opportunità per migliorare le experience di gioco. Un'area che richiede una maggiore attenzione riguarda l'utilizzo di architetture distribuite a bassa latenza per ottimizzare i diversi aspetti dei giochi. Tali servizi includono l'abbinamento dei giocatori, le classifiche di gioco, le chat live, i video in diretta e molto altro.
Anche se questi servizi sono promettenti, uno dei fattori che ne impediscono il successo consiste nel fatto di richiedere risorse di elaborazione spesso non posizionate idealmente da un punto di vista geografico per offrire reali experience di gioco a bassa latenza.
Offrire eccellenti experience di gioco
I nostri servizi di cloud computing, eseguiti sull'Akamai Cloud, forniscono agli sviluppatori una piattaforma e i servizi necessari per migliorare l'experience di gioco. La nostra piattaforma cloud distribuita su larga scala si trova in una posizione privilegiata per offrire microservizi a bassa latenza, che risultano fondamentali per garantire un'eccellente experience di gioco.
Inoltre, poiché i nostri servizi di cloud computing sfruttano strumenti open source, gli sviluppatori possono realizzare, fornire e gestire microservizi in modo rapido ed efficiente. Con gli strumenti open source, non sono richieste competenze specifiche e gli sviluppatori possono aumentare la capacità in modo rapido e semplice in base alle esigenze per garantire ai giocatori l'accesso alle risorse necessarie per mantenere experience di gioco reattive in tempo reale.
Eliminare l'incertezza dei prezzi
Ma cosa dire dei costi correlati con la creazione, la distribuzione e la gestione di più servizi distribuiti? Purtroppo, gli sviluppatori di giochi si sono abituati ad un alto livello di incertezza riguardo ai costi imposti dai propri fornitori di servizi cloud. Questo aspetto risulta particolarmente problematico per gli sviluppatori di giochi più piccoli che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per gestire costi imprevedibili e spese molto elevate.
Offrendo la massima trasparenza dei prezzi e costi in uscita ridotti, i servizi di cloud computing di Akamai possono abbassare notevolmente le spese, mantenendo i costi complessivi più prevedibili e gestibili. Inoltre, con gli strumenti semplici e intuitivi per gli sviluppatori e con i pluripremiati servizi di assistenza forniti da Akamai, potrete anche notare i vantaggi economici derivanti dall'assunzione e dalla formazione di sviluppatori.
Proteggere l'experience dei giocatori
Anche la sicurezza è una delle principali priorità per gli sviluppatori di giochi poiché gli hacker e altri criminali possono compromettere l'integrità dell'experience di gioco tramite i microservizi. I nostri servizi di cloud computing vengono eseguiti sull'Akamai Cloud, che offre soluzioni complete per la sicurezza in grado di proteggere dagli attacchi DDoS, dai tentativi di controllo degli account, dai malware e da altre minacce per la sicurezza.
In effetti, Akamai è stata riconosciuta azienda leader nel rapporto Gartner® 2022 Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection.
Fornire gli strumenti necessari per garantire experience di gioco innovative
Gli sviluppatori di giochi devono innovarsi per differenziarsi in un mercato altamente competitivo, che include, console, PC, dispositivi mobili, realtà virtuale e molto altro, e questa innovazione comprende certamente la capacità di fornire microservizi a bassa latenza, come l'abbinamento dei giocatori, le classifiche di gioco, le chat live e i video in diretta.
I servizi di cloud computing di Akamai forniscono agli sviluppatori una serie di strumenti e servizi completi per garantire un'experience di gioco coinvolgente, ad alta disponibilità e bassa latenza. Offrendo la massima trasparenza dei prezzi, costi in uscita ridotti e soluzioni per la sicurezza complete, rappresentano l'approccio ideale per gli sviluppatori di giochi di ogni dimensione.
Ulteriori informazioni
Scoprite ulteriori informazioni sul debutto dell'Akamai Cloud e sui servizi di cloud computing eseguiti sull'Akamai Cloud.