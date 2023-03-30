X
Améliorer l'expérience des joueurs grâce à des microservices à faible latence

Pavel Despot

écrit par

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

écrit par

Pavel Despot

Pavel Despot a plus de 20 ans d'expérience dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de réseaux et d'applications hautement disponibles pour les opérateurs et les entreprises. Pavel est titulaire de deux brevets américains dans le domaine des technologies de localisation des réseaux mobiles et a fait partie de comités de normalisation pour le CDMA Developer's Group (CDG), la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) et l'Interactive Advertising Bureau (IAB). Chez Akamai, Pavel travaille avec les équipes produits des clients pour améliorer les performances et la sécurité de leurs offres XaaS. Son travail se concentre sur la modernisation des applications et l'ingénierie de la fiabilité des sites, et il contribue fréquemment aux blogs et événements d'Akamai.

Notre plateforme cloud massivement distribuée est la solution idéale capable de vous offrir les microservices à faible latence qu'il vous manque pour proposer une expérience de jeu fluide.

Face aux attentes de réponse en temps réel et de rapidité record des joueurs, les développeurs doivent saisir chaque opportunité pour améliorer les expériences de jeu. Leur attention se porte donc principalement sur la réduction de la latence des architectures distribuées qui pourrait améliorer plusieurs aspects de l'expérience de jeu. Les aspects concernés vont de la recherche de joueurs, aux classements, en passant par le chat live, la vidéo live et bien plus encore. 

Ces fonctionnalités sont prometteuses, mais un obstacle semble poser problème. En effet, les ressources de calcul nécessaires ne bénéficient souvent pas d'un emplacement géographique optimal et ne peuvent donc pas offrir l'expérience à faible latence attendue.  

Offrir une expérience de jeu fluide

Nos services de Cloud Computing, qui s'exécutent sur Akamai Cloud, fournissent aux développeurs une plateforme et des services pour améliorer l'expérience de jeu. Notre plateforme cloud massivement distribuée est la solution idéale capable de vous offrir les microservices à faible latence qu'il vous manque pour proposer une expérience de jeu fluide.

Nos services de Cloud Computing utilisent des outils open source pour offrir aux développeurs la possibilité de créer, de proposer et de gérer des microservices efficacement et en un clic. Ce recours aux outils open source n'implique pas de compétences particulières et laisse donc à nos développeurs la possibilité d'en augmenter la capacité comme ils le souhaitent, et ce rapidement et en un clic. Ainsi, les joueurs ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour profiter d'une expérience de jeu fluide en temps réel.

Lutter contre l'incertitude au niveau des prix

Qu'en est-il des frais engagés pour la création, le déploiement et la gestion de plusieurs services distribués ?  Les développeurs de jeux vidéo ont malheureusement l'habitude d'évoluer dans un environnement où l'incertitude règne compte tenu de la variabilité des prix des fournisseurs de cloud. Cette incertitude peut décourager les petits développeurs de jeux qui ne disposent pas forcément des ressources nécessaires pour faire face à des coûts imprévisibles et à des factures variables. 

Grâce à ses tarifs transparents et ses coûts de sortie moins élevés que ceux de la concurrence, les services de Cloud Computing d'Akamai offrent une visibilité au niveau des dépenses globales, simplifient la gestion et permettent de réaliser des économies considérables. De plus, grâce aux outils faciles à utiliser et adaptés aux développeurs d'Akamai, mais aussi à sa prise en charge primée, vous observerez une baisse des dépenses liées au recrutement et à la formation du personnel chargé du développement.  

Sécuriser l'expérience des joueurs

Face au nombre croissant de pirates informatiques et autres menaces susceptibles de compromettre l'intégrité de l'expérience de jeu par des microservices, les développeurs de jeux vidéo accordent une importance capitale à la sécurité. Nos services de Cloud Computing s'exécutent sur Akamai Cloud, qui offre des solutions de sécurité complètes qui protègent contre les attaques DDoS, les attaques de compte, les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité. 

Akamai a même été nommé leader dans le rapport Magic QuadrantTM de Gartner® 2022 consacré à la protection des applications Web et des API dans le cloud.

Proposer des expériences de jeu innovantes grâce à de nouveaux outils

Console, PC, mobile, terminaux, réalité virtuelle… Le marché est très compétitif et les développeurs de jeux doivent innover pour se démarquer. Parmi ces innovations figurent notamment les microservices à faible latence conçus pour la recherche de joueurs, les classements, le chat live, les vidéos live, etc. 

Les services de Cloud Computing d'Akamai accompagnent les développeurs grâce à un ensemble complet d'outils et de services destinés à offrir une expérience de jeu stimulante à haute disponibilité et à faible latence. Associée à la transparence des prix, à des frais de sortie réduits et à des solutions de sécurité complètes, cette approche est idéale pour les développeurs de jeux de toutes tailles. 

En savoir plus

Découvrez les débuts d'Akamai Cloudet apprenez-en plus sur les services de Cloud Computing d'Akamai exécutés sur Akamai Cloud.

Des questions ?

Contacter un expert
