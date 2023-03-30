Améliorer l'expérience des joueurs grâce à des microservices à faible latence

Face aux attentes de réponse en temps réel et de rapidité record des joueurs, les développeurs doivent saisir chaque opportunité pour améliorer les expériences de jeu. Leur attention se porte donc principalement sur la réduction de la latence des architectures distribuées qui pourrait améliorer plusieurs aspects de l'expérience de jeu. Les aspects concernés vont de la recherche de joueurs, aux classements, en passant par le chat live, la vidéo live et bien plus encore.

Ces fonctionnalités sont prometteuses, mais un obstacle semble poser problème. En effet, les ressources de calcul nécessaires ne bénéficient souvent pas d'un emplacement géographique optimal et ne peuvent donc pas offrir l'expérience à faible latence attendue.