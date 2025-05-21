BadSuccessor : exploiter les dMSA pour élever les privilèges dans Active Directory

Dans Windows Server 2025, Microsoft a introduit des comptes de services gérés délégués (dMSA). Un dMSA est un nouveau type de compte de service dans Active Directory (AD) qui étend les capacités des comptes de service gérés par groupe (gMSA). L'une des principales fonctionnalités des dMSA est la possibilité de migrer les comptes de service non gérés existants en les convertissant en dMSA de manière fluide.

Nous avons fait une découverte intéressante en explorant les mécanismes internes des dMSA d'AD. À première vue, le mécanisme de migration semblait être une solution épurée et bien conçue. Mais quelque chose dans son fonctionnement interne a attiré notre attention.

En creusant davantage, nous avons découvert une voie d'élévation surprenante : en exploitant les dMSA, les attaquants peuvent prendre le contrôle de n'importe quel principal dans le domaine. Pour utiliser cette méthode, un attaquant n'a besoin que d'une autorisation bénigne sur toute unité organisationnelle (OU) du domaine, qui reste souvent non détectée.

Et, cerise sur le gâteau, l'attaque fonctionne par défaut : votre domaine n'a pas du tout besoin d'utiliser de dMSA. Tant que la fonctionnalité existe, ce qui est le cas dans tout domaine avec au moins un contrôleur de domaine Windows Server 2025, elle devient disponible.

Dans cet article de blog, nous vous expliquons comment nous avons découvert cette attaque, comment elle fonctionne et ce que vous pouvez faire pour la détecter ou la prévenir.