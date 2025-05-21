BadSuccessor: Missbrauch von dMSA zur Eskalation von Berechtigungen in Active Directory

In Windows Server 2025 hat Microsoft „delegated Managed Service Accounts“ (dMSAs) eingeführt. Ein dMSA ist ein neuer Typ von Dienstkonto in Active Directory (AD), das die Funktionen von group Managed Service Accounts (gMSAs) erweitert. Eine wichtige Funktion von dMSAs ist die Möglichkeit, vorhandene nicht verwaltete Servicekonten durch nahtlose Konvertierung in dMSAs zu migrieren.

Während wir versucht haben, herauszufinden, wie die ADs von dMSAs funktionieren, haben wir etwas Unerwartetes herausgefunden. Auf den ersten Blick sah der Migrationsmechanismus wie eine saubere und gut konzipierte Lösung aus. Etwas an der Art und Weise, wie es hinter den Kulissen funktioniert hat, hat unsere Aufmerksamkeit erregt.

Bei unseren Nachforschungen fanden wir einen überraschenden Eskalationspfad: Durch den Missbrauch von dMSAs können Angreifer jeden Prinzipal in der Domain übernehmen. Alles, was ein Angreifer zum Ausführen dieses Angriffs benötigt, ist eine harmlose Berechtigung auf einer beliebigen Organisationseinheit (OE) in der Domain – eine Berechtigung, die oft unter dem Radar bleibt.

Und das Beste: Der Angriff funktioniert automatisch – Ihre Domain muss überhaupt keine dMSAs verwenden. Solange die Funktion vorhanden ist, die in einer beliebigen Domain mit mindestens einem Windows Server 2025-Domaincontroller (DC) ausgeführt wird, ist sie verfügbar.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie wir das entdeckt haben, wie der Angriff funktioniert und was Sie tun können, um ihn zu erkennen oder zu verhindern.