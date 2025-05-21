BadSuccessor：在 Active Directory 环境中滥用 dMSA 发动提权攻击

在 Windows Server 2025 中，Microsoft 引入了委派托管服务帐户 (dMSA) 功能。dMSA 是 Active Directory (AD) 中的一种新型服务帐户，用于扩展组托管服务帐户 (gMSA) 的功能。dMSA 的一项主要功能是，它能够通过将现有的非托管服务帐户无缝转换为 dMSA 来迁移这些帐户。

在探究 AD 的 dMSA 的内部运作机制时，我们意外地发现了一些有意思的东西。乍一看，迁移机制似乎是一种简洁且经过精心设计的解决方案。但其底层的运作机制引起了我们的注意。

随着我们的深入探究，我们发现了一条令人惊讶的升级路径：通过滥用 dMSA，攻击者可以接管域中的任何主体。攻击者只需要拥有对域中任何组织单元 (OU) 的无害权限即可执行此攻击，而该权限往往并不引人注意。

而最重要的是：该攻击默认情况下是有效的——您的域根本不需要使用 dMSA。只要该功能存在（至少在具有一个 Windows Server 2025 域控制器 (DC) 的任何域中存在），它便可供使用。

本博文将介绍我们发现此问题的过程、攻击的运作方式以及您可以采取哪些措施来检测或阻止它。