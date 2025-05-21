BadSuccessor: Explotación de dMSA para derivar privilegios en Active Directory

En Windows Server 2025, Microsoft introdujo las cuentas de servicio administradas delegadas (dMSA). Una dMSA es un nuevo tipo de cuenta de servicio en Active Directory (AD) que amplía las capacidades de las cuentas de servicio gestionadas por grupo (gMSA, del inglés "group Managed Service Accounts"). Una característica clave de las dMSA es la capacidad de migrar cuentas de servicio no gestionadas existentes convirtiéndolas a la perfección en dMSA.

Mientras explorábamos el funcionamiento interno de las dMSA de AD, descubrimos algo inesperado. A primera vista, el mecanismo de migración parecía una solución clara y bien diseñada. Pero al analizarlo de forma más detallada, algo sobre cómo funcionaba llamó nuestra atención.

A medida que fuimos profundizando, encontramos una sorprendente ruta de derivación: Al explotar las dMSA, los atacantes pueden apropiarse de cualquier entidad dentro del dominio. Todo lo que un atacante necesita para llevar a cabo este ataque es un permiso benigno en cualquier unidad organizativa (OU) del dominio, un permiso que a menudo pasa desapercibido.

Y lo mejor es que el ataque funciona de forma predeterminada: su dominio no necesita utilizar las dMSA en absoluto. Siempre que exista la característica, y existe en cualquier dominio con al menos un controlador de dominio (DC) de Windows Server 2025, estará disponible.

En esta entrada del blog se explica cómo descubrimos esta vulnerabilidad, cómo funciona el ataque y qué puede hacer para detectarlo o prevenirlo.