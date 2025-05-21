BadSuccessor: abuso de dMSA para escalar privilégios no Active Directory

A Microsoft introduziu as Contas de serviço gerenciado delegadas (dMSAs) no Windows Server 2025. Uma dMSA é um novo tipo de conta de serviço no Active Directory (AD) que se expande sobre os recursos das contas de serviço gerenciado em grupo (gMSAs). Um dos principais recursos das dMSAs é a capacidade de migrar contas de serviço não gerenciadas existentes convertendo-as perfeitamente em dMSAs.

Ao analisarmos o funcionamento interno das dMSAs do AD, descobrimos algo interessante. À primeira vista, o mecanismo de migração parecia uma solução limpa e bem projetada. Mas havia algo sobre como funcionava de forma subjacente que chamou nossa atenção.

À medida que investigamos mais a fundo, encontramos um caminho de escalonamento surpreendente: com o abuso de dMSAs, os invasores podem assumir qualquer entidade no domínio. Tudo de que um invasor precisa para executar esse ataque é uma permissão benigna em qualquer UO (organizational unit, unidade organizacional) no domínio, uma permissão que geralmente não é detectada pelo radar.

E a melhor parte: o ataque funciona por padrão, seu domínio não precisa usar dMSAs. Desde que o recurso exista, e ele existe em qualquer domínio que tenha pelo menos um DC (domain controller, controlador de domínio) com Windows Server 2025, ele estará disponível.

Esta postagem no blog explica como descobrimos isso, como o ataque funciona e o que você pode fazer para detectá-lo ou evitá-lo.