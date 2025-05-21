BadSuccessor: l'abuso dei dMSA per ottenere privilegi elevati in Active Directory

Prendere un TGT per tutti gli utenti che vogliamo va bene, ma non ci accontentiamo così facilmente. E se volessimo anche le loro credenziali? Fortunatamente, il dMSA è qui per aiutarci anche in questo caso.

Quando richiedete un TGT per un dMSA, viene fornito con una nuova struttura denominataKERB-DMSA-KEY-PACKAGE, che include due campi: current-keys e previous-keys. Secondo MSDN, questi campi dovrebbero contenere le chiavi correlate alle password attuali e precedenti del dMSA ed è effettivamente così, ma non finisce qui.

Siamo rimasti sorpresi nel vedere che, anche quando si richiedeva un TGT per un dMSA appena creato, il campo previous-keys non era vuoto. Poiché era stato appena creato, non ci sarebbe dovuta essere nel campo una password precedente. Pur ignorando questo aspetto, ci siamo poi resi conto di trovarci in una situazione del tutto familiare.

Come mostrato in Figura 11, il secondo elemento della struttura disponeva di una sola chiave di tipo 23 (RC4-HMAC). Questo tipo di crittografia non viene archiviato nella versione salt, quindi password identiche generano chiavi identiche, anche tra gli utenti.