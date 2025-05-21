BadSuccessor：dMSA を悪用して Active Directory の権限を昇格

Windows Server 2025 では、Microsoft は委任された管理サービスアカウント（dMSA）を導入しました。dMSA は、グループ管理サービスアカウント（gMSA）の機能を拡張する Active Directory（AD）の新しいタイプのサービスアカウントです。dMSA の主な特徴の 1 つは、管理対象外の既存のサービスアカウントを dMSA にシームレスに変換することで、それらのアカウントを移行できることです。

AD の dMSA の内部構造を調べていたところ、偶然、あるものを発見しました。一見しただけでは、移行メカニズムはクリーンで入念に設計されたソリューションのように見えました。しかし、その内部構造に気になる点があったのです。

さらに深く掘り下げたところ、驚くべきエスカレーションパスが見つかりました。dMSA を悪用することで、攻撃者はドメイン内の任意のプリンシパルを乗っ取ることができてしまいます。攻撃者がこの攻撃を実行するために必要とするのは、ドメイン内の任意の組織単位（OU）に対する良性な権限だけです。これは、しばしば見落とされがちな権限です。

そして、最も重要な点は、この攻撃はデフォルトの状態で実行できてしまうことです。ドメインでは dMSA を使用する必要はありません。Windows Server 2025 ドメインコントローラー（DC）が少なくとも 1 つ存在するドメインであれば、攻撃される可能性があるのです。

このブログ投稿では、この脆弱性をどのように発見したか、攻撃の手口、および攻撃を検知または阻止するために何ができるかについて説明します。