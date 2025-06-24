크립토마이너 해부: 마이닝 봇넷 차단

풀을 통한 크립토마이닝은 유효한 해시 계산 결과, 즉 셰어를 제출하는 방식으로 이루어집니다. 크립토마이너가 수익을 얻으려면 마이닝 풀에 셰어를 지속적으로 제출해야 합니다. 마이닝 풀은 제출된 셰어를 받아 해시 결과와 난이도를 검증합니다.

이 검증 작업은 풀 서버가 수행해야 하는 작업 중 가장 부담이 큰 작업 중 하나이며, 특히 유효하지 않은 셰어가 많을 경우 그 부담이 더욱 큽니다. 삶에서 일어나는 많은 일들처럼 실수가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 하드웨어 고장으로 인해 유효하지 않은 셰어가 풀에 제출될 수 있습니다.

무효한 셰어 처리는 많은 리소스를 소모하며, 대량으로 제출될 경우 서버에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 따라서 마이닝 풀은 이러한 상황을 방지할 수 있는 보호 장치를 마련해야 합니다. 이에 따라 제출된 셰어가 서버 검증에 통과하지 못하면 대부분의 풀은 크립토마이너에게 일반적으로 일시 차단 형태로 적용되는 패널티를 부과합니다.

이러한 상호작용은 악성 마이닝 운영을 차단하려 할 때 매우 유용하게 활용될 수 있습니다. 백엔드 노드나 풀이 공격자 크립토마이너 즉, 피해자를 차단하게 만들면, 크립토마이너의 리소스 악용을 중단하고 피해자를 해방시킬 수 있습니다.

다음 섹션에서는 이전에 살펴본 두 개의 마이닝 캠페인을 대상으로 이 개념을 시연합니다. 각 캠페인은 서로 다른 마이닝 토폴로지, 즉 크립토마이닝 프록시와 퍼블릭 풀에 직접 연결된 방식을 대표합니다.