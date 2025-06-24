La criptominería a través de un pool se basa en enviar cálculos de hash válidos, que se conocen como recursos compartidos. Para generar ingresos, un programa de criptominería debe enviar recursos compartidos al pool de minería. Al recibir un recurso compartido, el pool de minería valida el resultado del hash y su dificultad.

La validación de los recursos compartidos es una de las tareas más intensivas de las que se tiene que encargar el servidor de pools, especialmente en el caso de recursos compartidos no válidos. Como todo en la vida, es posible que se produzcan errores. Por ejemplo, un funcionamiento incorrecto del hardware podría generar que se envíen al pool recursos compartidos incorrectos.

La gestión de recursos compartidos no válidos consume muchos recursos, por lo que los pools deben protegerse del colapso debido a la carga de envíos masivos de recursos compartidos no válidos. Por lo tanto, cuando un recurso compartido enviado no supera la validación del servidor, la mayoría de los pools impondrán una sanción al minero, normalmente en forma de prohibición temporal.

Esta interacción puede ser muy interesante al intentar cerrar una operación de minería maliciosa. Si podemos crear un nodo back-end o un pool para prohibir a los mineros del atacante (es decir, las víctimas), podemos detener la explotación de recursos del programa de criptominería y, esencialmente, liberar a las víctimas.

En las siguientes secciones, realizamos una demostración de este concepto con dos campañas de minería que habíamos explorado previamente como objetivo, cada una con una topología de minería diferente: un proxy de minería y una conexión directa a un pool público.