Anatomie des cryptomineurs : arrêt des botnets mineurs

Bienvenue dans le dernier épisode de notre série de blogs Anatomie des cryptomineurs :

Dans notre premier article, nous avons évoqué les cryptomonnaies en général, leurs différents attributs et ce qui rend certaines d'entre elles plus attrayantes que d'autres pour les acteurs malveillants.

Dans la deuxième partie, nous avons analysé différents échantillons de cryptomonnaies dont nous avons découvert qu'ils exploitaient différentes topologies de minage.

Dans ce troisième et dernier article de blog de la série, nous allons explorer deux techniques proactives innovantes qui peuvent être utilisées pour vaincre les cryptomineurs.

En plus de ces articles de blog, nous avons publié plusieurs outils d'analyse disponibles dans notre référentiel.

Tout le monde sait que la meilleure défense est l'attaque. En raison de la nature distribuée des campagnes de cryptominage, il peut être très difficile de les interrompre.

Dans cet article de blog, nous vous montrons comment surmonter ce problème en exploitant la conception de topologies minières courantes pour arrêter efficacement le processus minier. Même si les techniques que nous décrivons ont été utilisées pour cibler les cryptomonnaies Monero, les mêmes principes peuvent également s'appliquer à d'autres cryptomonnaies.