加密货币挖矿程序深度解析：关停挖矿僵尸网络

在检测到恶意加密货币挖矿程序操作时，目前可以通过以下两种方法尝试将其关停：

请求矿池服务封禁攻击者帐户 尝试停止攻击者基础架构中的其他服务，以对攻击活动造成干扰

但这些方法也存在问题，那就是会变得非常复杂，并且会由于第三方的信任而耗费很长时间。

我们找到了一种更好的方法。

我们利用挖矿拓扑和矿池策略开发了两种技术，可将加密货币挖矿程序僵尸网络的有效性降低到完全关停的程度，从而迫使攻击者对其基础架构进行彻底变更，甚至是放弃整个攻击活动。

这两种都建立在利用 stratum 通信的基础之上，其方法是允许阻止代理或钱包之类与挖矿操作帐户相关联的关键组件。