Boas-vindas à última edição da nossa série de blogs sobre Anatomia dos criptomineradores:

Em nossa primeira publicação, discutimos criptomoedas em geral, os vários atributos delas e o que torna algumas mais atraentes do que outras para agentes de ameaças.

Na segunda parte, analisamos diversas amostras de mineração de criptomineração que encontramos abusando de diferentes topologias de mineração.

Nesta terceira e última publicação do blog da série, exploraremos duas novas técnicas proativas que podem ser usadas para derrotar os criptomineradores.

Além dessas publicações do blog, lançamos várias ferramentas de análise que podem ser encontradas em nosso repositório.

Todo mundo sabe que a melhor defesa é o ataque. Devido à natureza distribuída das campanhas de criptomineradores, interrompê-las pode ser muito desafiador.

Nesta publicação do blog, mostramos como superar esse problema explorando o design de topologias de mineração comuns para encerrar efetivamente o processo de mineração. Embora as técnicas que descrevemos tenham sido usadas para atingir os criptomineradores do Monero, os mesmos princípios também podem ser aplicados a outras criptomoedas.