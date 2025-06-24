クリプトマイナーに関する分析：マイニングボットネットのシャットダウン

プールを介したクリプトマイニングは、シェアと呼ばれる有効なハッシュ計算結果の送信に基づいて行われます。収益を生み出すには、クリプトマイナーはマイニングプールにシェアを送信する必要があります。マイニングプールは、シェアを受信すると、ハッシュ結果とその難易度を検証します。

シェアの検証は、プールサーバーが処理する必要がある最も重いタスクの1つで、無効なシェアの場合には特に重くなります。人生における色々なことと同様に、ミスは起こり得ます。たとえば、ハードウェアの不具合により、間違ったシェアがプールに送信される可能性があります。

無効なシェアを処理すると大量のリソースが消費されるため、無効なシェアの大量送信による負荷でプール自体が破綻するのを防がなければなりません。そのため、送信されたシェアがサーバーの検証に合格しない場合、ほとんどのプールでは、通常は一時的な禁止という形で、マイナーに対するペナルティを適用します。

このインタラクションは、悪性のマイニング動作のシャットダウンを試みる際に、非常に興味深いものだと言えます。バックエンドノードやプールに攻撃者マイナー（すなわち被害者）を禁止させることができれば、クリプトマイナーのリソース悪用を停止し、実質的に被害者を解放することができます。

次のセクションでは、先に検討した2つのマイニングキャンペーンを対象に、この概念を説明します。各キャンペーンは、マイニングプロキシとパブリックプールへの直接接続という異なるマイニングトポロジーを代表しています。