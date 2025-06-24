Anatomie der Kryptominer: Mining-Botnets abschalten

Das Kryptomining über einen Pool basiert auf der Übermittlung gültiger Hash-Berechnungen, die als Shares bezeichnet werden. Um Erträge zu generieren, ist ein Kryptominer erforderlich, der Shares (Anteile) an den Mining-Pool abgibt. Nach Erhalt eines Shares validiert der Mining-Pool das Hash-Ergebnis und den Schwierigkeitsgrad.

Die Validierung von Shares ist eine der schwersten Aufgaben, die der Pool-Server bewältigen muss, insbesondere bei ungültigen Shares. Wie bei allem im Leben sind Fehler möglich. Beispielsweise kann ein Hardwarefehler dazu führen, dass falsche Shares an den Pool gesendet werden.

Die Bearbeitung ungültiger Shares verbraucht viele Ressourcen, daher müssen sich Pools davor schützen, unter einer großen Anzahl von Übermittlungen ungültiger Shares zusammenzubrechen. Wenn also ein übermittelter Share die Servervalidierung nicht besteht, verhängen die meisten Pools eine Strafe für den Miner, in der Regel in Form einer temporären Sperre.

Diese Interaktion kann sehr interessant sein, wenn man versucht, einen böswilligen Mining-Vorgang abzuschalten. Wenn wir einen Backend-Knoten oder einen Pool erstellen können, um angreifende Miner (die Opfer) zu verbieten, können wir die Ressourcenausnutzung der Kryptominer stoppen und die Opfer befreien.

In den folgenden Abschnitten demonstrieren wir dieses Konzept, indem wir zwei Mining-Kampagnen anvisieren, die wir zuvor untersucht haben. Jede dieser Kampagnen steht für eine andere Mining-Topologie: einen Mining-Proxy und eine direkte Verbindung zu einem öffentlichen Pool.