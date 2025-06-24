Anatomia dei cryptominer: come arrestare le botnet di mining

Se la connessione riesce, è presente un listener all'estremità del proxy. Possiamo garantire che si tratta effettivamente di un proxy di mining analizzando la risposta: una risposta valida sarà costituita da un documento JSON conforme al protocollo Stratum e il risultato sarà un processo.

Anche se il processo di mining completo è complesso (come descritto nella guida Da zero a Monero), creare uno share personalizzato è relativamente semplice poiché richiede solo l'estrazione di alcuni valori dalla risposta del proxy: id di lavoro, id di processo e nicehash nonce. Questi tre valori sono necessari per tenere traccia di uno specifico processo di mining, pertanto, se vogliamo far accettare al proxy i nostri "bad shares" dobbiamo compilare questi campi in modo corretto (Figura 5).