悪性の IP アドレスを識別して企業ネットワークを保護する方法

企業のネットワークトラフィックを保護することは、組織に損害を与え、致命的な損失をもたらそうとしている脅威アクターとの戦いに不可欠です。新たな、悪性の可能性のある宛先 IP を識別することは、この防御において重要な役割を果たします。保護の必要性がわからないものを保護できないからです。

これまで未知の宛先 IP への異常な接続を検知する機能は、管理者に潜在的な脅威に関する知見や警告を提供する強力なツールです。

これまで未知の宛先 IP に対する Akamai の集中的な取り組みは、従来のセキュリティ対策を回避するために、攻撃者が頻繁に新しい IP アドレスを悪用しているとの認識から生まれたもので、検知の取り組みで最優先する必要があります。

このブログ記事では、ネットワーク組織ノードからアクセスされる新しい宛先 IP への異常な接続を検知する機械学習の手法を紹介します。Akamai は、接続のメタデータを使用してこの手法を作成しました。このアプローチでは、Word2Vec アルゴリズムを採用して宛先 IP に関連する機能を説明し、最後のステップで自動エンコーダーを適用します。

この手法を実際のキャンペーンで使用したところ、うまく検知することができました。疑わしい IP アドレスは、コマンド & コントロール（C2）サーバー、ボットネット、フィッシングドメインなどの悪性のアクティビティに関与している可能性があります。そのため、素早く検知することが、アラートとインシデントの間に差をつけるのです。