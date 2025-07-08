클라이언트 측 코드 보호 및 데이터 수집의 진위성 인증

난독화는 자바스크립트 코드를 보호하기 위해 가장 널리 사용되는 방법 중 하나입니다. 코드를 난독화하면 구조를 따라가거나 내용을 이해하기가 훨씬 어려워집니다.

개발 시에는 함수와 변수에 의미 있는 이름을 부여하고, 디버깅과 유지 관리가 용이하도록 논리적으로 구조화하는 것이 바람직한 개발 관행입니다. 이러한 방식은 시간과 노력을 절약할 수 있지만, 동시에 클린 코드는 리버스 엔지니어링에 더 쉽게 표적이 된다는 단점이 있습니다.

난독화를 적용하면 이러한 관행은 깨지게 되며, 의미 있는 이름의 변수와 함수가 무작위로 생성된 이름으로 대체됩니다. 경우에 따라 코드의 순서가 바뀌거나 인코딩되고, 일부 로직은 분할되기도 합니다. 이렇게 변경되더라도 웹 브라우저는 코드를 문제 없이 실행할 수 있고, 결과 또한 동일하게 유지됩니다. 그러나 해당 코드를 분석하거나 리버스 엔지니어링하려는 사람에게는 훨씬 더 어려운 작업이 됩니다.

개발자는 여전히 유지 관리와 개선을 위해 잘 구조화된 소스 코드를 사용하며, 새 버전을 배포하기 전 난독화 엔진을 통해 코드를 처리합니다. Code Beautify, JScrambler, Digital.ai 등 다양한 무료/오픈 소스 및 상업용 제품을 활용해 자바스크립트 코드를 쉽고 빠르게 난독화할 수 있습니다.

그림 1은 지문 인식 시 자주 사용되는 간단한 자바스크립트 함수의 예시입니다. 이 함수는 다양한 디바이스 특성을 추출하도록 설계되었으며, 난독화 이전의 원래 코드 형태를 보여줍니다.