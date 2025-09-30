Como proteger redes corporativas identificando endereços IP maliciosos

Proteger o tráfego de rede corporativo é essencial na luta contra invasores que tentam prejudicar organizações e causar danos irreparáveis. A identificação de novos endereços IP de destino potencialmente maliciosos desempenha um papel fundamental nessa defesa. Não é possível proteger o que não se sabe que precisa ser protegido.

A capacidade de detectar conexões anômalas com esses endereços IP de destino até então desconhecidos é uma ferramenta poderosa, que fornece aos administradores percepções e alertas sobre possíveis ameaças.

Nosso foco em IPs de destino nunca antes vistos decorre do reconhecimento de que os agentes de ameaças frequentemente exploram esses novos endereços IP para contornar as medidas de segurança tradicionais, tornando essencial priorizar os esforços de detecção de acordo com isso.

Nesta publicação do blog, apresentamos um método de aprendizado de máquina que detecta conexões anômalas com novos IP de destino acessados a partir de nós da rede da organização. Usamos os metadados das conexões para criar o método. Nossa abordagem envolve o uso do algoritmo Word2Vec para representar características associadas aos endereços IP de destino e aplicar uma etapa final com um autocodificador.

Usamos esse método em uma campanha real, o que resultou em uma detecção bem-sucedida. Endereços IP suspeitos podem estar envolvidos em atividades maliciosas, como servidores de comando e controle (C2), botnets e domínios de phishing. Portanto, a detecção rápida pode ser a diferença entre um alerta e um incidente.