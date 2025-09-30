如何通过识别恶意 IP 地址来保障企业网络安全

保护企业网络流量，对于抵御那些企图损害企业并造成无法弥补损失的攻击者至关重要。识别新的以及潜在的恶意目标 IP 在此防御体系中发挥着关键作用——您无法保护自己看不见的东西。

能够检测出与这些前所未见的目标 IP 的异常连接是一项强大的能力，可以为管理员提供有关潜在威胁的见解和警告。

我们之所以重点关注那些前所未见的目标 IP，是因为我们认识到，攻击者经常利用这些新的 IP 地址来绕过传统的安全措施，因此必须相应地优先完成检测工作。

在本博文中，我们将介绍一种机器学习方法，它能够检测从企业网络节点访问新的目标 IP 时出现的异常连接。我们使用连接的元数据来创建此方法。这种方法涉及采用 Word2Vec 算法来表示与目标 IP 相关的特征，并应用自编码器作为最终步骤。

我们在真实攻击活动中使用了此方法，并且它成功完成了检测。可疑的 IP 地址可能涉及各种恶意活动，例如命令和控制 (C2) 服务器、僵尸网络和网络钓鱼域名，因此快速检测可能成为某次攻击是引发告警还是演变为攻击事件的决定因素。