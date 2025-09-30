Come proteggere le reti aziendali identificando gli indirizzi IP dannosi

Proteggere il traffico di rete aziendale è fondamentale nella lotta contro i criminali che cercano di danneggiare le organizzazioni e causare danni irreparabili. L'identificazione di IP di destinazione nuovi e potenzialmente dannosi svolge un ruolo chiave in questa difesa: non è possibile proteggere ciò che non si sa che deve essere protetto.

La capacità di rilevare connessioni anomale a questi IP di destinazione precedentemente invisibili è uno strumento potente che fornisce agli amministratori informazioni e avvisi su potenziali minacce.

La nostra attenzione agli IP di destinazione non visti in precedenza deriva dal fatto di riconoscere che i criminali, spesso, sfruttano questi nuovi indirizzi IP per ignorare le tradizionali misure di sicurezza, rendendo essenziale assegnare priorità alle attività di rilevamento.

In questo post del blog, presentiamo un metodo di apprendimento automatico che rileva connessioni anomale ai nuovi IP di destinazione a cui si accede dai nodi dell'organizzazione di rete. Abbiamo utilizzato i metadati dei collegamenti per creare il metodo. Il nostro approccio prevede l'utilizzo dell'algoritmo Word2Vec per rappresentare le funzioni associate agli IP di destinazione e applicare un passaggio finale con l'autoencoder.

Abbiamo utilizzato questo metodo in una campagna reale, che ha portato a un rilevamento di successo. Gli indirizzi IP sospetti sono potenzialmente coinvolti in attività dannose, come i server C2 (Command and Control), le botnet e i domini di phishing, pertanto il rilevamento rapido può fare la differenza tra un avviso e un incidente.