Comment sécuriser les réseaux d'entreprise en identifiant les adresses IP malveillantes

La sécurisation du trafic réseau d'entreprise est essentielle pour contrer les acteurs malveillants qui tentent de nuire aux entreprises et de causer des dommages irréparables. L'identification de nouvelles adresses IP de destination potentiellement malveillantes joue un rôle clé dans cette défense : on ne peut pas protéger ce que l'on ignore.

La capacité à détecter les connexions anormales à des adresses IP de destination jusqu'alors inconnues constitue un outil puissant, offrant aux administrateurs des informations et des alertes sur les menaces potentielles.

Nous mettons l'accent sur la détection de ces nouvelles adresses IP de destination, car les acteurs malveillants les exploitent souvent pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles.

Dans cet article de blog, nous présentons une méthode d'apprentissage automatique qui détecte les connexions anormales aux nouvelles adresses IP de destination accessibles à partir des nœuds du réseau. Nous avons utilisé les métadonnées des connexions pour mettre au point cette méthode. Notre approche repose sur l'utilisation de l'algorithme Word2Vec pour représenter les fonctions associées aux adresses IP de destination et d'un autoencodeur en dernière étape.

Nous avons appliqué cette méthode dans le cadre d'une campagne réelle, qui a permis une détection efficace de la menace. Les adresses IP suspectes sont potentiellement impliquées dans des activités malveillantes, telles que les serveurs de commande et contrôle (C2), les botnets et les domaines d'hameçonnage. Par conséquent, une détection rapide peut faire la différence entre une alerte et un incident.