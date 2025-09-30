Cómo proteger las redes empresariales mediante la identificación de direcciones IP maliciosas

La protección del tráfico de la red de la empresa es fundamental en la lucha contra los atacantes que intentan perjudicar a las organizaciones y causar daños irreparables. La identificación de nuevas IP de destino potencialmente maliciosas desempeña un papel clave en esta defensa: no puedes proteger lo que no sabes que necesita protección.

La capacidad de detectar conexiones anómalas a estas IP de destino nunca vistas es una potente herramienta que proporciona a los administradores información y advertencias sobre amenazas potenciales.

Nuestro enfoque en IP de destino nunca vistas se debe al reconocimiento de que los atacantes utilizan con frecuencia estas nuevas direcciones IP para eludir las medidas de seguridad tradicionales, lo que hace esencial priorizar los esfuerzos de detección en consecuencia.

En esta entrada del blog, presentamos un método de aprendizaje automático que detecta conexiones anómalas a nuevas IP de destino a las que se accede desde nodos de organización de la red. Utilizamos los metadatos de las conexiones para crear el método. Nuestro enfoque consiste en emplear el algoritmo Word2Vec para representar las características asociadas con las IP de destino y aplicar un paso final de codificador automático.

Usamos este método en una campaña real y logramos una detección satisfactoria. Las direcciones IP sospechosas pueden estar implicadas en actividades maliciosas, como servidores de mando y control (C2), botnets y dominios de phishing, por lo que una detección rápida puede marcar la diferencia entre una alerta y un incidente.