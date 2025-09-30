So sichern Sie Unternehmensnetzwerke durch Identifizieren schädlicher IP-Adressen

Die Sicherung des Netzwerktraffics im Unternehmen ist entscheidend für den Kampf gegen Bedrohungsakteure, die Unternehmen schädigen und irreparable Schäden verursachen möchten. Die Identifizierung neuer und potenziell schädlicher Ziel-IPs spielt eine wichtige Rolle bei dieser Verteidigung – Sie können nichts schützen, von dem Sie nicht wissen, dass es geschützt werden muss.

Die Möglichkeit, ungewöhnliche Verbindungen zu diesen bisher unsichtbaren Ziel-IPs zu erkennen, stellt ein leistungsstarkes Tool dar, das Administratoren Einblicke und Warnungen zu potenziellen Bedrohungen bietet.

Unser Fokus auf bisher unsichtbare Ziel-IPs liegt auf der Erkenntnis, dass Bedrohungsakteure diese neuen IP-Adressen häufig nutzen, um herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Daher ist es unerlässlich, Erkennungsbemühungen entsprechend zu priorisieren.

In diesem Blogbeitrag stellen wir eine Methode des maschinellen Lernens vor, mit der ungewöhnliche Verbindungen zu neuen Ziel-IPs erkannt werden, auf die über Netzwerkorganisationsknoten zugegriffen wird. Wir haben die Metadaten der Verbindungen verwendet, um die Methode zu erstellen. Unser Ansatz umfasst die Verwendung des Word2Vec-Algorithmus zur Darstellung von Funktionen, die mit Ziel-IPs verknüpft sind, und eine finale Anwendung des Autoencoders.

Diese Methode haben wir in einer realen Kampagne eingesetzt und sie führte zu einer erfolgreichen Erkennung. Verdächtige IP-Adressen sind potenziell an schädlichen Aktivitäten beteiligt, wie z. B. C2-Server (Command and Control), Botnets und Phishing-Domains, sodass eine schnelle Erkennung den Unterschied zwischen einer Warnung und einem Vorfall ausmachen kann.