(In)Sécurité virtualisée : comment les attaquants exploitent les enclaves VBS

Les attaquants cherchent constamment de nouveaux moyens de déployer et d'exécuter des logiciels malveillants sur un hôte sans être détectés. Nous avons examiné certaines techniques novatrices pour l'exécution de logiciels malveillants dans une enclave de sécurité virtualisée (VBS) et sommes parvenus à échapper aux mesures de sécurité courantes. Le 8 août 2025, j'ai exploré cette surface d'attaque lors d'une présentation à la DEF CON 33 qui s'est tenue à Las Vegas.

La VBS, composante de l'architecture de sécurité de Microsoft, crée un environnement virtuel destiné à isoler les fonctions critiques du système d'exploitation. Les enclaves VBS permettent l'isolation d'une zone d'un processus, la rendant inaccessible aux autres processus, au processus proprement dit et même au noyau.

Bien que les enclaves VBS renforcent la sécurité, elles peuvent également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'exploitation pour les pirates. En effet, les logiciels malveillants qui s'exécutent dans une enclave peuvent échapper à la détection basée sur la mémoire et aux analyses fréquemment utilisées. Nous avons étudié cette idée et découvert plusieurs façons d'exploiter les enclaves VBS.