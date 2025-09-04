(In)segurança virtualizada: Como invasores podem transformar enclaves VBS em arma

É importante entender o conceito de VTLs (Virtual Trust Levels, níveis de confiança virtuais) subjacente aos enclaves VBS. Cada nível de confiança provê às entidades que rodam sob ele diferentes permissões de acesso à memória física. VTLs inferiores não podem acessar a memória dos superiores.

No momento, o Windows usa dois níveis principais de segurança: VTL0, usado para executar componentes tradicionais do SO, incluindo o kernel normal e modos de execução de usuário normais; e VTL1, que é mais privilegiado que o VTL0, criando dois novos modos de execução: o modo de kernel seguro e modo isolado de usuário.

O Modo kernel seguro é usado para executar o kernel seguro que é executado em VTL1 e, portanto, é mais privilegiado do que o kernel normal. O kernel seguro pode impor políticas sobre o kernel normal e restringir seu acesso a regiões sensíveis da memória. Como o kernel seguro é muito restrito e não suporta drivers de terceiros, ele apresenta uma superfície de ataque significativamente reduzida.

O Modo de usuário isolado é usado para executar processos seguros, um tipo especial de processo de modo de usuário que usa os recursos de isolamento de memória do VTL1. A memória dentro do modo de usuário isolado não pode ser acessada por nenhum código VTL0, incluindo o kernel normal.

Juntos, VTL0 e VTL1 criam quatro modos de execução:

Ring0 VTL0 — modo kernel normal

Ring0 VTL1 — modo kernel seguro

Ring3 VTL0 — modo de usuário normal

Ring3 VTL1 — modo de usuário isolado

Os enclaves VBS criam uma seção de um processo de modo de usuário que reside no modo de usuário isolado, no qual podemos carregar DLLs chamados de "módulos de enclave". Eles se tornam um "ambiente de execução confiável" com dados e códigos inacessíveis a qualquer coisa em execução em VTL0. Isso facilita o isolamento de operações sensíveis de invasores que podem comprometer o sistema.

Como o acesso ao VTL1 é restrito, carregar uma DLL em um enclave requer que ela seja corretamente assinada usando um certificado especial emitido pela Microsoft. Qualquer tentativa de carregar um módulo sem essa assinatura falhará. Embora apenas terceiros confiáveis possam assinar módulos de enclave, não há restrições sobre quem pode carregar esses módulos. Desde que estejam assinados, qualquer processo pode carregar módulos arbitrários em um enclave.