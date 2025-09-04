(In)sicurezza virtualizzata: come i criminali possono utilizzare gli enclave VBS come armi

I criminali cercano sempre nuovi modi per fornire ed eseguire malware sugli host senza venire rilevati. Abbiamo analizzato alcune nuove tecniche che consentono di eseguire i malware all'interno di un VBS (Vrtualization-Based Security) e di eludere i comuni sistemi di sicurezza. L'8 agosto 2025, ho esaminato questa superficie di attacco in una presentazione che ho tenuto alla DEF CON 33 a Las Vegas.

Gli enclave VBS, che fanno parte delle soluzioni di sicurezza di Microsoft, creano un ambiente virtuale per isolare i componenti critici del sistema operativo. Gli enclave VBS consentono, infatti, di isolare una sezione di un processo, rendendola inaccessibile ad altri processi, al processo stesso e, persino, al kernel.

Anche se gli enclave VBS sono in grado di migliorare la sicurezza, possono comunque offrire interessanti opportunità per i criminali. Ecco perché i malware eseguiti all'interno di un enclave potrebbero rimanere invisibili ai comuni sistemi di rilevamento e indagine basati sulla memoria. Tenendo presente questo concetto, siamo riusciti a trovare vari modi con cui gli enclave VBS potrebbero venire sfruttati.