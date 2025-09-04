(In)Seguridad virtualizada: Cómo los atacantes pueden convertir en armas los enclaves de VBS

Los atacantes siempre buscan nuevas formas de distribuir y ejecutar malware en un host sin que sea detectado. Hemos investigado algunas técnicas novedosas para ejecutar malware dentro de un enclave de seguridad basada en la virtualización (VBS) y hemos eludido las medidas de seguridad comunes. El 8 de agosto de 2025, exploré esta superficie de ataque en una presentación en DEF CON 33 en Las Vegas.

Como parte de la implementación de seguridad de Microsoft, VBS crea un entorno virtual diseñado para aislar los componentes críticos del sistema operativo. Los enclaves de VBS permiten el aislamiento de una región de un proceso, haciéndola inaccesible a otros procesos, al propio proceso e incluso al kernel.

Aunque los enclaves de VBS pueden mejorar la seguridad, también pueden presentar posibilidades atractivas para los atacantes. Esto se debe a que el malware que se ejecuta dentro de un enclave podría ser invisible para la detección basada en memoria y los análisis forenses que se utilizan habitualmente. Exploramos esta idea y encontramos varias formas en las que los enclaves de VBS podrían ser objeto de un posible uso indebido.