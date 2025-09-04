Virtualisierte (Un-)Sicherheit: Wie Angreifer VBS-Enklaven instrumentalisieren können

Angreifer suchen immer nach neuen Wegen, Malware auf einem Host bereitzustellen und auszuführen, ohne entdeckt zu werden. Wir haben einige innovative Techniken zur Ausführung von Malware in einer virtualisierungsbasierten Sicherheitsenklave (VBS) erforscht und gängige Sicherheitsvorkehrungen umgangen. Auf 8. August 2025 habe ich diese Angriffsfläche in einer Präsentation auf der DEF CON 33 in Las Vegas behandelt.

VBS ist Teil der Sicherheitsimplementierung von Microsoft und erstellt eine virtuelle Umgebung zur Isolierung kritischer Betriebssystemkomponenten. VBS-Enklaven ermöglichen die Isolierung eines Prozessbereichs, sodass dieser für andere Prozesse, den Prozess selbst und sogar den Kernel unzugänglich ist.

VBS-Enklaven können zwar die Sicherheit verbessern, bieten aber auch verlockende Möglichkeiten für Angreifer. Das liegt daran, dass Malware, die in einer Enklave ausgeführt wird, für die häufig verwendete speicherbasierte Erkennung und Forensik möglicherweise unsichtbar ist. Wir haben diese Idee untersucht und eine Reihe von Möglichkeiten gefunden, wie VBS-Enklaven potenziell missbraucht werden könnten.