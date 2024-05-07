생성형 AI로 제로 트러스트 성과 가속, 2부 Guardicore AI

오늘날 시장에서 가장 두드러진 생성형 AI 분야 중 하나는 바로 OpenAI의 ChatGPT와 같이 인공 지능(AI)에 의해 구동되는 챗봇의 개발입니다. 생성형 AI의 학습 능력에 기반한 이 차세대 챗봇은 대중에게 큰 인상을 남겼습니다.

2022년 11월 ChatGPT가 출시되면서 생성형 AI가 대중화되었다는 주장도 충분히 일리가 있습니다. 이러한 챗봇의 잠재력은 긍정적 또는 부정적인측면에서 상상력을 자극하며, AI에 대한 투자가 최고조에 달하면서 관련 기술도 계속 발전하고 있습니다.

이 블로그 시리즈는 Akamai가 제로 트러스트 플랫폼에서 생성형 AI를 어떻게 활용하고 있는지를 중점적으로 다룹니다.. 첫 번째 블로그 게시물, 생성형 AI로 제로 트러스트 성과 가속, 1부: AI 레이블링에서는 AI 레이블링을 소개했습니다. 이번 2부에서는 더 이상 수작업에 의존하지 않는 마이크로세그멘테이션 으로 미래의 제로 트러스트 성과를 달성하는 방법에 초점을 맞춥니다.