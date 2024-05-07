生成 AI によるゼロトラストの促進、パート 2：Guardicore AI

トレーニングされた生成チャットボットは、特に手動タスクの高速化、関連情報のクエリー、情報に基づいた提案におおいに役立つ可能性があります。それを踏まえて、当社は、業界をリードするセグメンテーションソリューションで生成 AI を活用する最良の方法の 1 つは、独自のチャットボットを構築してトレーニングし、特にセキュリティ担当者によるゼロトラスト・セグメンテーション の取り組みを支援することだと判断しました。

そしてこの度、当社は新しい Guardicore AI チャットボットを発表しました。簡単に言うと、Guardicore AI は AI を活用した生成チャットボットであり、組み込みのセグメンテーションおよびゼロトラスト専門家の役割に加え、社内のサイバーセキュリティアドバイザーの役割を果たします。お客様の自然言語を使用してネットワークを照会し、手作業をスピードアップし、ベストプラクティスに基づいてアドバイスを提供したいという要望に基づいて、当社のチャットボットは、以下を実行することで、ゼロトラストに必要なコンポーネントを手作業なしで運用できるプラットフォームを提供します。