Accelerazione degli obiettivi Zero Trust con l'AI generativa: Guardicore AI (parte 2)

Una chatbot generativa addestrata può risultare alquanto utile, soprattutto per velocizzare le attività manuali, chiedere le informazioni desiderate e formulare consigli pertinenti. Con questa premessa, abbiamo deciso che uno dei modi migliori per sfruttare l'AI generativa nella nostra soluzione di segmentazione leader del settore era creare una chatbot e addestrarla specificamente per assistere gli addetti alla sicurezza nei loro progetti di segmentazione Zero Trust .

Ora, siamo lieti di annunciare la presentazione della nostra nuova chatbot Guardicore AI. In breve, Guardicore AI è una chatbot generativa basata sull'AI, che dispone di eccellenti competenze integrate sulla segmentazione e sul modello Zero Trust e può fornire ottimi suggerimenti sulla cybersicurezza. Animata dall'intento dei nostri clienti di utilizzare un linguaggio naturale per interrogare le loro reti, accelerare le attività manuali e fornire loro consigli basati sulle best practice, la nostra chatbot offre una piattaforma in cui i componenti necessari del sistema Zero Trust non richiedono più sforzi manuali per essere resi operativi mediante le seguenti operazioni: