Aceleración de los resultados de Zero Trust con la IA generativa, parte 2: Guardicore AI

Una de las aplicaciones más reconocibles de IA generativa que estamos observando en el mercado actual es el desarrollo de chatbots con tecnología de inteligencia artificial (IA), como ChatGPTde OpenAI. Esta siguiente generación de chatbots, basada en las capacidades de aprendizaje de la IA generativa, está teniendo un enorme impacto en el público.

Se podría afirmar que fue el debut de ChatGPT en noviembre de 2022 lo que puso en conocimiento del público general la IA generativa, y por un buen motivo. El potencial de estos chatbots despierta la imaginación, para bien o para mal, y la tecnología sigue evolucionando, ya que las inversiones en IA están alcanzando cifras de récord.

Esta serie de blogs destaca nuestro uso de la IA generativa en la plataforma para Zero Trust. En la primera entrada de blog, Aceleración de los resultados de Zero Trust con la IA generativa, parte 1: Etiquetado con IA, realizamos una introducción del etiquetado con IA. Sin embargo, para esta segunda entrega, nos centraremos en un futuro con resultados Zero Trust, en el que la microsegmentación deja de ser un esfuerzo principalmente manual.