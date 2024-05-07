Acelerando os resultados do Zero Trust com a IA generativa, Parte 2: Guardicore AI

Uma das aplicações mais reconhecíveis da IA gerativa que estamos vendo no mercado hoje é o desenvolvimento de chatbots alimentados pela IA (inteligência artificial), como o ChatGPT da OpenAI. Esta próxima geração de chatbots, alimentada pelas capacidades de aprendizagem da IA gerativa, está impressionando muito o público.

Pode-se argumentar que foi a estreia do ChatGPT em novembro de 2022 que trouxe a IA gerativa totalmente para a consciência pública, e por uma boa razão. O potencial desses chatbots estimula a imaginação, para o bem e para o mal, e a tecnologia continua evoluindo uma vez que os investimentos em IA estão alcançando altos recordes.

Esta série de blogs destaca nosso uso de IA generativa em nossa plataforma para o Zero Trust. Na primeira publicação do blog, Acelerando os resultados do Zero Trust com a IA generativa, Parte 1: rotulagem por IA, apresentamos a rotulagem por IA. No entanto, nesta segunda parte, vamos nos concentrar no futuro da obtenção de resultados Zero Trust, quando a microssegmentação não será mais um esforço principalmente manual.