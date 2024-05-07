借生成式 AI 之力，加速实现 Zero Trust 成果，第 2 部分：Guardicore AI

在如今的市场中，最令人瞩目的生成式 AI 应用之一便是开发通过人工智能 (AI) 赋能的聊天机器人，例如 OpenAI 的 ChatGPT。这种新一代聊天机器人通过生成式 AI 的学习功能进行赋能，给公众留下了深刻的印象。

有人认为，正是 ChatGPT 在 2022 年 11 月的首次亮相让生成式 AI 完全进入了公众视野，并给出了充分的理由。这些聊天机器人的潜力激发了人们的想象力，结果有好 有坏。随着对 AI 的投资创下 历史新高，这项技术也在不断向前发展。

本系列博文重点介绍了我们的 Zero Trust 平台上对生成式 AI 的应用。在第一篇博文 借生成式 AI 之力，加速实现 Zero Trust 成果，第 1 部分：AI 标记中，我们介绍了 AI 标记功能。而在本期推出的第二部分中，我们将重点关注实现 Zero Trust 成果的未来，届时 微分段 将不再是一项主要由人工完成的工作。