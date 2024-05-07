Accélérer les résultats du Zero Trust avec l'IA générative, partie 2 : Guardicore AI

L'une des applications les plus reconnaissables de l'IA générative que nous voyons sur le marché aujourd'hui est le développement de chatbots alimentés par l'intelligence artificielle (IA), comme celui d'OpenAI, ChatGPT. Cette nouvelle génération de chatbots, alimentée par les capacités d'apprentissage de l'IA générative, fait forte impression auprès du public.

On pourrait soutenir que ce sont les débuts de ChatGPT en novembre 2022 qui ont fait pleinement entrer l'IA générative dans la conscience collective, et pour de bonnes raisons. Le potentiel de ces chatbots éveille l'imagination, pour le meilleur et pour le pire, et la technologie continue d'évoluer à mesure que les investissements dans l'IA atteignent des montants record.

Cette série de blogs met en évidence notre utilisation de l'IA générative sur notre plateforme pour le Zero Trust. Dans le premier blog, Accélérer les résultats du Zero Trust avec l'IA générative, partie 1 : l'étiquetage basé sur l'IA, nous avons présenté l'étiquetage basé sur l'IA. Pour ce deuxième volet, cependant, nous nous concentrerons sur l'avenir des résultats du Zero Trust, quand la microsegmentation ne sera plus un effort principalement manuel.