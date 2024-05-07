Schnellere Ergebnisse mit Zero Trust dank generativer KI, Teil 2: Guardicore AI

Zu den bekanntesten Anwendungen generativer KI, die derzeit am Markt zu beobachten sind, gehört die Entwicklung von Chatbots auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI), wie z. B. ChatGPT von OpenAI. Diese Chatbots der nächsten Generation, die sich die Lernfähigkeit generativer KI zunutze machen, sorgen in der Öffentlichkeit für viel Aufsehen.

Tatsächlich könnte man sagen, dass generative KI mit dem Debüt von ChatGPT im November 2022 erstmals richtig in das öffentliche Bewusstsein vorgedrungen ist – was auch nicht verwunderlich ist. Das Potenzial dieser Chatbots regt die Fantasie an, im Positiven und im Negativen, und die Technologie entwickelt sich immer weiter, während die Investitionen in KI auf Rekordstände wachsen.

In dieser Blogreihe gehen wir darauf ein, wie wir generative KI in unserer Zero-Trust-Plattform nutzen. Im ersten Blogbeitrag, Schnellere Ergebnisse mit Zero Trust dank generativer KI, Teil 1: KI-Kennzeichnung, haben wir den Prozess der KI-Kennzeichnung vorgestellt. In diesem zweiten Teil widmen wir uns stattdessen der Zukunft, in der Zero-Trust-Ergebnisse erreicht werden, ohne dass Mikrosegmentierung in erster Linie manuell erledigt werden muss.