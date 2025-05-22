사이버 보안 업계의 AI: AI가 사이버 범죄 근절에 미치는 영향

AI 기반 사이버 위협은 다양한 형태로 존재합니다. 최근 몇 년 동안 AI 멀웨어의 급속한 발전으로 해커는 우회 성능과 적응성이 뛰어난 멀웨어를 개발해 멀웨어 및 랜섬웨어 공격의 효과를 크게 향상했습니다.

멀웨어의 일종으로 피해자의 데이터를 암호화하고 이를 돌려주는 댓가로 랜섬을 요구하는 랜섬웨어는 AI의 통합으로 더욱 강력해졌습니다. 사이버 범죄자는 이제 랜섬웨어 공격에 AI를 사용해 탐지를 회피하고 보다 빠르고 복잡한 공격을 실행할 수 있습니다.

AI에 기반해 적응성이 더욱 뛰어난 멀웨어를 통해 해커는 보안 조치를 보다 효과적으로 우회할 수 있습니다. 이러한 유형의 머신 러닝 멀웨어는 네트워크 트래픽을 분석함으로써 정상 사용자의 행동을 모방하는 방법을 학습하고, 기존의 보안 시스템에 의한 탐지를 회피하기 위해 동작, 의사소통 스타일 및 코드를 변경할 수 있습니다.

또한, 머신 러닝 알고리즘을 통해 공격자는 보안 시스템의 취약점을 보다 정밀하게 탐지하고 가장 중요한 데이터를 표적으로 삼아 암호화 방법을 시스템의 특정 특성에 맞게 조정해 도난한 정보의 해독을 어렵게 할 수 있습니다. 일부 랜섬웨어 공격자는 AI를 사용해 암호화와 같은 특정 작업을 자동화해 피해자가 대응할 시간이 부족할 정도로 빠르게 공격을 단행하기도 합니다.