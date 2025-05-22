サイバーセキュリティにおける AI：AI がサイバー犯罪との戦いに与える影響

AI 主導のサイバー脅威にはさまざまな形態があります。近年、AI マルウェアの急速な進化により、ハッカーがより回避的で適応性の高いマルウェアを開発できるため、マルウェアやランサムウェア攻撃の効果が大幅に高まっています。

ランサムウェアは、被害者のデータを暗号化し、その解放に身代金を要求するマルウェアの一種であり、AI の統合により、より強力になっています。サイバー犯罪者は、ランサムウェア攻撃に AI を使用して、検知を回避し、より高速で複雑な攻撃を実行できるようになっています。

AI 搭載の適応型マルウェアを使って、ハッカーはより効果的にセキュリティ対策を回避できます。この種類の機械学習マルウェアは、ネットワークトラフィックを分析して、正当なユーザーのふるまいを模倣する方法を学習し、従来のセキュリティシステムによる検知を回避するために、その動作、通信スタイル、コードを変更することができます。

また、機械学習アルゴリズムにより、攻撃者はセキュリティシステムの脆弱性をより正確に特定し、最も重要なデータを標的として、暗号化方式を特定のシステム特性に応じて調整できるため、盗難した情報の復号化が困難になります。さらに、ランサムウェア攻撃者の一部は、AI を使用して暗号化などの特定のタスクを自動化して、攻撃を加速し、被害者が攻撃に対処する時間を短縮します。