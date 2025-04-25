위협 탐지란 무엇일까요?

Hunt 팀은 Akamai DNS 클라우드에 대한 7조 건 이상의 일일 DNS 요청 등 Akamai의 글로벌 센서와 Akamai Guardicore Segmentation 배포에서 생성된 데이터를 통합적으로 수집해 고객 환경에 대한 가장 포괄적인 가시성을 확보합니다.

Secure Internet Access

Akamai의 보안 웹 게이트웨이와 Secure Internet Access로 사용자와 디바이스를 보호하세요. 러 정적 및 동적 멀웨어 탐지 엔진이 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, DNS 기반 유출과 같은 표적 위협을 사전에 탐지하고 차단합니다. 위협이 엔드포인트 디바이스에 도달하고 감염시키기 전에, 요청된 파일과 웹 콘텐츠를 스캔해 악성 페이로드를 차단하고 제로데이 방어를 강화합니다.

Client-side Protection & Compliance

취약한 리소스를 식별하고, 의심스러운 행동을 탐지하고, 악성 활동을 차단해 스크립트 기반 공격 및 웹 페이지를 탐지하고 방어합니다. 이 Akamai 기술은 감염된 JavaScript 행동을 탐지해 사용자 데이터 유출과 사용자 경험에 대한 악영향을 최소화합니다.

App & API Protector

다차원 적응형 위협 기반 탐지는 Akamai 플랫폼 전반의 위협 인텔리전스를 상호 연관시켜 웹 애플리케이션 및 API에 대한 공격을 최대 2배 더 많이 탐지합니다. 앱 & API Protector는 애플리케이션 레이어 공격을 수 초 내에 방어하면서 엣지에서 네트워크 레이어 DDoS 공격을 즉시 차단합니다. 인젝션, Slowloris 공격, 자동화된 봇넷 등을 광범위하게 차단합니다.

Bot Manager

탁월한 탐지 및 방어 기능을 통해 봇이 사이트에 도달하지 못하도록 처음 접촉하는 지점에서 차단합니다. Akamai Bot Manager는 위협이 진화하고 새로운 위협이 발생함에 따라 지속적으로 보호 기능을 업데이트하고, 위협 인텔리전스 연구원의 인사이트를 침입 탐지 및 애널리틱스에 자동으로 통합합니다.

Account Protector

Akamai Account Protector 는행동 애널리틱스를 활용해 계정 소유자의 활동 패턴, 비정상 디바이스, 소스 평판을 프로파일링합니다. 고객 로그인 요청이 수신되면 솔루션이 일반적인 사용자 행동에서 이상 징후를 집계해, 정상적인 계정 소유자의 요청이 아닐 수 있는 리스크를 실시간으로 평가합니다.