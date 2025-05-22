L'IA dans le domaine de la cybersécurité : L'impact de l'IA sur la lutte contre la cybercriminalité

Une attaque par hameçonnage est un type de cyberattaque qui consiste à piéger un individu en se faisant passer pour une source fiable, afin de le pousser à divulguer des informations sensibles.

Grâce aux techniques basées sur l'IA, telles que les deepfakes et les usurpations d'identité avancées basées sur l'IA, les attaques par hameçonnage sont désormais plus réalistes et plus personnelles, et donc de plus en plus difficiles à détecter. Par exemple, les appels frauduleux existent depuis des années, mais l'IA permet aujourd'hui aux attaquants d'inclure les informations personnelles d'une personne proche de leur cible.

Dans les attaques par hameçonnage alimentées par l'IA, les cybercriminels emploient divers modèles d'apprentissage d'IA, tels que l'analyse comportementale, le clonage vocal et les modèles de traitement du langage naturel (NLP), afin de créer des imitations cybernétiques hyper-réalistes générées par l'IA. À l'aide de ces technologies, les attaquants peuvent reproduire de manière convaincante l'apparence, la voix, ou même la façon d'écrire et de parler d'amis et de collègues. Ils peuvent ainsi tromper plus facilement leurs cibles et augmenter leur taux de réussite.