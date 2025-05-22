La IA en ciberseguridad: cómo afecta la IA a la lucha contra la ciberdelincuencia

Las ciberamenazas basadas en IA se presentan de muchas formas. En los últimos años, la rápida evolución del malware de IA ha permitido a los hackers desarrollar malware más evasivo y adaptable, lo que mejora significativamente la eficacia de los ataques de malware y ransomware.

El ransomware, un tipo de malware que cifra los datos de una víctima y exige un rescate para su liberación, se ha vuelto aún más potente con la integración de la IA. Los ciberdelincuentes ahora pueden utilizar la IA en los ataques de ransomware para evitar la detección y ejecutar ataques más rápidos y complejos.

El malware adaptativo basado en IA permite a los hackers eludir las medidas de seguridad de forma más eficaz. Mediante el análisis del tráfico de red, este tipo de malware de aprendizaje automático aprende a imitar el comportamiento legítimo del usuario y puede alterar sus acciones, estilo de comunicación y código para evitar la detección por parte de los sistemas de seguridad tradicionales.

Además, los algoritmos de aprendizaje automático permiten a los atacantes identificar con mayor precisión las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad, dirigirse a los datos más valiosos y adaptar los métodos de cifrado a las características específicas de un sistema, lo que dificulta el descifrado de la información robada. Algunos atacantes de ransomware también utilizan la IA para automatizar determinadas tareas, como el cifrado, con el fin de acelerar los ataques y dejar a las víctimas menos tiempo para responder.