L'AI nella cybersecurity: come sta influenzando la lotta al crimine informatico

L'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando praticamente ogni settore industriale e la cybersecurity non fa eccezione. L'impatto dell'AI su questo campo è duplice: da un lato, i criminali informatici stanno utilizzando l'AI per sferrare attacchi informatici più sofisticati e mirati; dall'altro lato, l'AI sta favorendo notevoli miglioramenti nei sistemi di difesa adottati nella cybersecurity, consentendo ai team addetti alla sicurezza di identificare e rispondere agli attacchi con un maggior livello di velocità e precisione che mai prima d'ora.

In questo blog, verrà descritta questa trasformazione nella cybersecurity analizzando i modi con cui gli esperti di cybersecurity stanno utilizzando l'AI per rispondere agli attacchi più sofisticati e mirati.