KI in der Cybersicherheit: Wie sich KI auf den Kampf gegen Cyberkriminalität auswirkt

Ein Phishing-Angriff ist eine Art von Cyberangriff, bei dem ein Cyberkrimineller eine Person dazu verleitet, sensible Informationen preiszugeben, indem er sich als vertrauenswürdige Quelle ausgibt.

KI-gestützte Techniken wie Deepfakes und komplexer, KI-gesteuerter Identitätsbetrug haben zur Folge, dass Phishing-Angriffe heute realistischer, persönlicher und schwerer zu erkennen sind. So kennt man beispielsweise schon seit Jahrzehnten Anrufe, bei denen sich Anrufer als jemand anderes ausgeben. Mit KI jedoch kann der Angreifer persönliche Informationen von Menschen aus dem näheren Umfeld des Opfers einfließen lassen.

Bei KI-Phishing-Angriffen verwenden Cyberkriminelle verschiedene KI-Trainingsmodelle wie Verhaltensanalyse, nachgebildete Stimmen und NLP-Modelle (Natural Language Processing), um hyperrealistische, KI-generierte Cyberangriffe zu erzeugen. Mit diesen Technologien können Angreifer das Erscheinungsbild, die Stimme und sogar den Schreib- und Sprechstil von Freunden und Kollegen des Opfers überzeugend nachahmen. Das erleichtert es den Kriminellen, die ins Visier genommenen Personen zu täuschen und ihre Erfolgsquote zu erhöhen.